Девушка нарастила ресницы, зная о своей аллергии на клей, и вскоре её было не отличить от рыбы-капли

Бывает, посетители салонов красоты убегают оттуда с опухшими лицами или руками из-за аллергий, о которых они и понятия не имели. Но героиня этого материала пошла дальше. Она прекрасно знала, что её организм негативно реагирует на клей для наращивания ресниц, но всё равно решилась на процедуру.