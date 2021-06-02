Девушка нарастила ресницы, зная о своей аллергии на клей, и вскоре её было не отличить от рыбы-капли
Бывает, посетители салонов красоты убегают оттуда с опухшими лицами или руками из-за аллергий, о которых они и понятия не имели. Но героиня этого материала пошла дальше. Она прекрасно знала, что её организм негативно реагирует на клей для наращивания ресниц, но всё равно решилась на процедуру.
Тикток-блогерша из США Аделаида Элизабет недавно шокировала пользователей соцсети своей непредусмотрительностью. Девушка показала, как пару месяцев назад она решила пойти на наращивание ресниц. Она прекрасно знала, что у неё аллергия на клей, который обычно используют мастера, но всё равно решила попытать удачу.
Вспоминаю то время, когда я решила нарастить ресницы, зная, что у меня аллергия на клей
Чуда не произошло. Спустя несколько часов после процедуры Аделаида была не только с шикарными выразительными ресницами, но ещё и с опухшим до жути лицом, пишет Mirror. Как говорит сама жертва собственной глупости, она стала похожа на рыбу-каплю. Такое сравнение как нельзя лучше подходило для внешности девушки.
Благо у этой истории счастливый финал. Несколько месяцев дома без контактов с людьми — и вот припухлость сошла на нет, а реснички-то остались. Правда, ещё раз на такие жертвы девушка едва ли пойдет. Даже самые выразительные глаза не стоят таких мучений. И ведь реакции бывают намного сильнее — некоторые девушки после салонов красоты "превращаются в пришельцев".
WOW-news
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