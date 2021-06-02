У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини

Девушка поделилась в "Инстаграме" кадрами с отдыха в Дубае, на которых предстала в купальнике необычного дизайна. Чёрный крошечный комплект обнажал грудь модели с неожиданной стороны и плоский живот. Образ Оксана дополнила широкополой шляпой и солнечными очками.

Фото © Instagram / rihanapetra

Экс-возлюбленная бывшего короля похвасталась длинными ногами и стройной фигурой, отметив, что в ОАЭ слишком жарко и она хочет поскорее вернуться домой. Но подписчики обратили внимание не на жалобу на погоду. Они пришли в ужас от того, как модель похудела.

Фото © Instagram / rihanapetra

Пользователи писали, что Оксана выглядит болезненно тощей, а её сильно выступающие рёбра наводят на мысли об узниках Бухенвальда. Юзеры решили, что у девушки могут быть серьёзные проблемы — например, анорексия.

Дорогая, я вижу, что ты так сильно теряешь вес... пожалуйста, позаботься о себе и ребёнке... mas_angelina

Оксана, надо что-то с рёбрами делать, очень уж торчат, как из Бухенвальда вышли urbantam2020

Фото © Instagram / rihanapetra

Анорексия — опасная игра taniaoctavesax

Думаю, у неё есть психологические проблемы Mrsrinabush