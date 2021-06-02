У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини
28-летняя "мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина после разрыва с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, которому в 2019-м родила сына, сильно изменилась. И подписчики бьют тревогу, увидев её новые снимки.
Девушка поделилась в "Инстаграме" кадрами с отдыха в Дубае, на которых предстала в купальнике необычного дизайна. Чёрный крошечный комплект обнажал грудь модели с неожиданной стороны и плоский живот. Образ Оксана дополнила широкополой шляпой и солнечными очками.
Экс-возлюбленная бывшего короля похвасталась длинными ногами и стройной фигурой, отметив, что в ОАЭ слишком жарко и она хочет поскорее вернуться домой. Но подписчики обратили внимание не на жалобу на погоду. Они пришли в ужас от того, как модель похудела.
Пользователи писали, что Оксана выглядит болезненно тощей, а её сильно выступающие рёбра наводят на мысли об узниках Бухенвальда. Юзеры решили, что у девушки могут быть серьёзные проблемы — например, анорексия.
Дорогая, я вижу, что ты так сильно теряешь вес... пожалуйста, позаботься о себе и ребёнке...
Оксана, надо что-то с рёбрами делать, очень уж торчат, как из Бухенвальда вышли
Анорексия — опасная игра
Думаю, у неё есть психологические проблемы
Однако сама Оксана, наоборот, довольна тем, что наконец пришла в форму после родов и восстановилась физически и морально. "Сейчас я вернулась в свой режим — теперь у меня два раза в неделю силовые тренировки в спортзале, два раза в неделю стретчинг, растяжка или йога и по возможности раз в неделю теннис", — отметила модель. Сейчас она одна заботится о сыне, которого Мухаммад V отказывался признавать.
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