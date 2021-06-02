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У "мисс Москва", которая растит сына от экс-короля Малайзии, заподозрили анорексию по фото в бикини

28-летняя "мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина после разрыва с экс-королём Малайзии Мухаммадом V, которому в 2019-м родила сына, сильно изменилась. И подписчики бьют тревогу, увидев её новые снимки.

2 июня, 05:40

Фото © Instagram / rihanapetra

Девушка поделилась в "Инстаграме" кадрами с отдыха в Дубае, на которых предстала в купальнике необычного дизайна. Чёрный крошечный комплект обнажал грудь модели с неожиданной стороны и плоский живот. Образ Оксана дополнила широкополой шляпой и солнечными очками.

Фото © Instagram / rihanapetra

Фото © Instagram / rihanapetra

Экс-возлюбленная бывшего короля похвасталась длинными ногами и стройной фигурой, отметив, что в ОАЭ слишком жарко и она хочет поскорее вернуться домой. Но подписчики обратили внимание не на жалобу на погоду. Они пришли в ужас от того, как модель похудела.

Фото © Instagram / rihanapetra

Фото © Instagram / rihanapetra

Пользователи писали, что Оксана выглядит болезненно тощей, а её сильно выступающие рёбра наводят на мысли об узниках Бухенвальда. Юзеры решили, что у девушки могут быть серьёзные проблемы — например, анорексия.

Дорогая, я вижу, что ты так сильно теряешь вес... пожалуйста, позаботься о себе и ребёнке...

mas_angelina

Оксана, надо что-то с рёбрами делать, очень уж торчат, как из Бухенвальда вышли

urbantam2020

Фото © Instagram / rihanapetra

Фото © Instagram / rihanapetra

Анорексия — опасная игра

taniaoctavesax

Думаю, у неё есть психологические проблемы

Mrsrinabush

Однако сама Оксана, наоборот, довольна тем, что наконец пришла в форму после родов и восстановилась физически и морально. "Сейчас я вернулась в свой режим — теперь у меня два раза в неделю силовые тренировки в спортзале, два раза в неделю стретчинг, растяжка или йога и по возможности раз в неделю теннис", — отметила модель. Сейчас она одна заботится о сыне, которого Мухаммад V отказывался признавать.

Ивлеева сняла откровенный кадр, как раздевается перед зеркалом, но фанаты увидели нечто большее

Ивлеева сняла откровенный кадр, как раздевается перед зеркалом, но фанаты увидели нечто большее

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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