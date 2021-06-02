"Стрессанул": Павел Деревянко рассказал, почему больше не хочет в Голливуд
Из-за этого актёр не пробуется на роли "фабрики грёз", предполагая, что весь свой талант можно раскрыть и в отечественном кинематографе.
Фото © Instagram / pablo_derevyanko
Российский актёр театра и кино Павел Деревянко признался, что единственный в его карьере опыт работы с голливудскими коллегами принёс ему "разочарование по всем уровням". Произошло это в 2015 году, когда артист снялся в международном проекте "Кровавая леди Батори", который продюсировал Хейден Кристенсер — исполнитель роли Дарта Вайдера в "Звёздных войнах".
"Мы снимали в замке, всё было классно, хотя и платили мало, но это неважно. Думал, что усилю свой английский, а в итоге стрессанул по окончании съёмок, потому что улучшить английский у меня не получилось — они болтали очень быстро, и я только раздражался. Роль у меня не получилась, я постоянно думал о своём акценте", — рассказал Деревянко Пятому каналу.
Актёр, по его словам, испытал разочарование и решил, что Голливуд ему не нужен. "Ты можешь показать всё, на что ты способен, на русском языке", — заявляет артист. Деревянко не исключает, что может принять участие в каком-либо проекте "фабрики грёз", однако специально по кастингам не ходит.
Ранее Лайф писал, что Ходченкова снимется у Netflix в фильме "Анна Каренина" в главной роли. Имена остальных актёров пока не разглашаются, как и дата премьеры, которая пройдёт одновременно по всему миру.
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