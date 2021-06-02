Российский актёр театра и кино Павел Деревянко признался, что единственный в его карьере опыт работы с голливудскими коллегами принёс ему "разочарование по всем уровням". Произошло это в 2015 году, когда артист снялся в международном проекте "Кровавая леди Батори", который продюсировал Хейден Кристенсер — исполнитель роли Дарта Вайдера в "Звёздных войнах".

"Мы снимали в замке, всё было классно, хотя и платили мало, но это неважно. Думал, что усилю свой английский, а в итоге стрессанул по окончании съёмок, потому что улучшить английский у меня не получилось — они болтали очень быстро, и я только раздражался. Роль у меня не получилась, я постоянно думал о своём акценте", — рассказал Деревянко Пятому каналу.

Актёр, по его словам, испытал разочарование и решил, что Голливуд ему не нужен. "Ты можешь показать всё, на что ты способен, на русском языке", — заявляет артист. Деревянко не исключает, что может принять участие в каком-либо проекте "фабрики грёз", однако специально по кастингам не ходит.