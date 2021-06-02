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"Стрессанул": Павел Деревянко рассказал, почему больше не хочет в Голливуд

Из-за этого актёр не пробуется на роли "фабрики грёз", предполагая, что весь свой талант можно раскрыть и в отечественном кинематографе.

2 июня, 01:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COPvlh7JoG2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pablo_derevyanko</a></p>

Фото © Instagram / pablo_derevyanko

Российский актёр театра и кино Павел Деревянко признался, что единственный в его карьере опыт работы с голливудскими коллегами принёс ему "разочарование по всем уровням". Произошло это в 2015 году, когда артист снялся в международном проекте "Кровавая леди Батори", который продюсировал Хейден Кристенсер — исполнитель роли Дарта Вайдера в "Звёздных войнах".

"Мы снимали в замке, всё было классно, хотя и платили мало, но это неважно. Думал, что усилю свой английский, а в итоге стрессанул по окончании съёмок, потому что улучшить английский у меня не получилось — они болтали очень быстро, и я только раздражался. Роль у меня не получилась, я постоянно думал о своём акценте", — рассказал Деревянко Пятому каналу.

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Актёр, по его словам, испытал разочарование и решил, что Голливуд ему не нужен. "Ты можешь показать всё, на что ты способен, на русском языке", заявляет артист. Деревянко не исключает, что может принять участие в каком-либо проекте "фабрики грёз", однако специально по кастингам не ходит.

Ранее Лайф писал, что Ходченкова снимется у Netflix в фильме "Анна Каренина" в главной роли. Имена остальных актёров пока не разглашаются, как и дата премьеры, которая пройдёт одновременно по всему миру.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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