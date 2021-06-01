Дай им Бог здоровья: Как себя чувствуют наши любимые актёры, которым уже за 80
Об этом не принято говорить, но актёров обожаемых советских фильмов всё меньше. Недавно мы попрощались с Андреем Мягковым, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, Борисом Клюевым, Сергеем Юрским и многими другими артистами, имена которых всегда вызывают только тёплые чувства. "Таких уже не будет", — думает каждый из нас. И от этого ещё больнее. Но нужно уметь быть благодарными тем, кто ушёл, и беречь тех, кто ещё с нами.
Коллаж LIFE. Фото © Стас Левшин / bdt.spb.ru, ТАСС / Новодережкин Антон
Олег Басилашвили
Фото © Стас Левшин / bdt.spb.ru
В январе у Олега Валериановича обнаружили коронавирус. При этом 86-летний актёр чувствовал себя вполне прилично. Он вполне мог остаться дома, но врачи настояли, что рисковать не стоит, и Басилашвили прошёл курс терапии. Пришлось отменить несколько спектаклей, но зрители товстоноговского театра отнеслись к этому с пониманием. Олег Басилашвили живёт в Санкт-Петербурге вместе со своей женой Галиной Мшанской, с которой они в браке уже более 50 лет.
Рекомендуем фильмы с этим артистом:
"Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Осенний марафон".
Леонид Куравлёв
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
После смерти жены в 2012 году Леонид Куравлёв стал вести уединённый образ жизни. Он стал затворником. По словам близких и соседей, его жизнь будто остановилась после того, как ушла Нина Куравлёва. К слову, на её надгробии уже выбито имя Леонида Вячеславовича. Любимому народом актёру 84 года. Его поддерживают взрослые дочь и сын. Первая (по профессии психотерапевт) живёт с отцом в Москве. Она помогает отцу в быту и поддерживает его морально.
Рекомендуем фильмы с этим артистом:
"Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Ищите женщину".
Владимир Меньшов
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Меньшов достиг наибольшего успеха как режиссёр, сняв оскароносный фильм "Москва слезам не верит" в 1981 году. Но и как актёра его в нашей стране любят миллионы. Владимиру Валентиновичу 81 год. Его жене (актрисе Вере Алентовой) — 79. Вместе они уже больше 50 лет, хотя и разводились в молодости. Меньшов продолжает снимать кино и участвует в политической жизни страны.
Рекомендуем фильмы с этим артистом:
"Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Легенда № 17".
Александр Ширвиндт
Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Александру Ширвиндту 86 лет. Он по-прежнему является худруком Московского академического театра сатиры и преподаёт в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. У Александра Анатольевича уже пять правнуков. Но здоровье оставляет желать... В конце прошлого года Ширвиндт и его жена переболели коронавирусом. Теперь он не курит, хотя без трубки его представить трудно.
Рекомендуем фильмы с этим артистом:
"Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Маленькие комедии большого дома", "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
Александр Збруев
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
На днях 83-летнего Александра Збруева увезли в больницу — у него поднялось артериальное давление. Из-за этого в Ленкоме пришлось отменять спектакль "Ва-банк", где он играет одну из главных ролей. В госпитале он прошёл обследование и вернулся домой. Сейчас Ганжа чувствует себя нормально и готовится возобновить работу в театре.
Рекомендуем фильмы с этим артистом:
"Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Всё будет хорошо".
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