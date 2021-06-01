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Дай им Бог здоровья: Как себя чувствуют наши любимые актёры, которым уже за 80

Об этом не принято говорить, но актёров обожаемых советских фильмов всё меньше. Недавно мы попрощались с Андреем Мягковым, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, Борисом Клюевым, Сергеем Юрским и многими другими артистами, имена которых всегда вызывают только тёплые чувства. "Таких уже не будет", — думает каждый из нас. И от этого ещё больнее. Но нужно уметь быть благодарными тем, кто ушёл, и беречь тех, кто ещё с нами.

1 июня, 21:40
<p>Коллаж LIFE. Фото © <a href="https://bdt.spb.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8/%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Стас Левшин / bdt.spb.ru</a>, ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Коллаж LIFE. Фото © Стас Левшин / bdt.spb.ru, ТАСС / Новодережкин Антон

Олег Басилашвили

Фото © Стас Левшин / bdt.spb.ru

Фото © Стас Левшин / bdt.spb.ru

В январе у Олега Валериановича обнаружили коронавирус. При этом 86-летний актёр чувствовал себя вполне прилично. Он вполне мог остаться дома, но врачи настояли, что рисковать не стоит, и Басилашвили прошёл курс терапии. Пришлось отменить несколько спектаклей, но зрители товстоноговского театра отнеслись к этому с пониманием. Олег Басилашвили живёт в Санкт-Петербурге вместе со своей женой Галиной Мшанской, с которой они в браке уже более 50 лет.

Рекомендуем фильмы с этим артистом:

"Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Осенний марафон".

Леонид Куравлёв

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

После смерти жены в 2012 году Леонид Куравлёв стал вести уединённый образ жизни. Он стал затворником. По словам близких и соседей, его жизнь будто остановилась после того, как ушла Нина Куравлёва. К слову, на её надгробии уже выбито имя Леонида Вячеславовича. Любимому народом актёру 84 года. Его поддерживают взрослые дочь и сын. Первая (по профессии психотерапевт) живёт с отцом в Москве. Она помогает отцу в быту и поддерживает его морально.

Рекомендуем фильмы с этим артистом:

"Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Ищите женщину".

Владимир Меньшов

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Меньшов достиг наибольшего успеха как режиссёр, сняв оскароносный фильм "Москва слезам не верит" в 1981 году. Но и как актёра его в нашей стране любят миллионы. Владимиру Валентиновичу 81 год. Его жене (актрисе Вере Алентовой) — 79. Вместе они уже больше 50 лет, хотя и разводились в молодости. Меньшов продолжает снимать кино и участвует в политической жизни страны.

Рекомендуем фильмы с этим артистом:

"Москва слезам не верит", "Любовь и голуби", "Легенда № 17".

Как российские знаменитости переживали смерть своих детей: 5 способов выжить

Как российские знаменитости переживали смерть своих детей: 5 способов выжить

Александр Ширвиндт

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Александру Ширвиндту 86 лет. Он по-прежнему является худруком Московского академического театра сатиры и преподаёт в Высшем театральном училище имени Б.В. Щукина. У Александра Анатольевича уже пять правнуков. Но здоровье оставляет желать... В конце прошлого года Ширвиндт и его жена переболели коронавирусом. Теперь он не курит, хотя без трубки его представить трудно.

Рекомендуем фильмы с этим артистом:

"Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Маленькие комедии большого дома", "Безумный день, или Женитьба Фигаро".

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Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Ты супер!", которую хотела убить родная мать

Александр Збруев

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

На днях 83-летнего Александра Збруева увезли в больницу — у него поднялось артериальное давление. Из-за этого в Ленкоме пришлось отменять спектакль "Ва-банк", где он играет одну из главных ролей. В госпитале он прошёл обследование и вернулся домой. Сейчас Ганжа чувствует себя нормально и готовится возобновить работу в театре.

Рекомендуем фильмы с этим артистом:

"Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Всё будет хорошо".

Авторы
Василий Климов
Василий Климов

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