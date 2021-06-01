Дай им Бог здоровья: Как себя чувствуют наши любимые актёры, которым уже за 80

Об этом не принято говорить, но актёров обожаемых советских фильмов всё меньше. Недавно мы попрощались с Андреем Мягковым, Валентином Гафтом, Арменом Джигарханяном, Борисом Клюевым, Сергеем Юрским и многими другими артистами, имена которых всегда вызывают только тёплые чувства. "Таких уже не будет", — думает каждый из нас. И от этого ещё больнее. Но нужно уметь быть благодарными тем, кто ушёл, и беречь тех, кто ещё с нами.