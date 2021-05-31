Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Ты супер!", которую хотела убить родная мать

"Ты супер!" — популярное шоу талантов, которое выходит на НТВ. Его отличие от того же "Голоса" в том, что в нём принимают участие дети, которых бросили родители. Жалость — безусловно, основная эмоция, на которой энтэвэшники зарабатывают рейтинги, но так получилось, что именно на этот проект попала уникальная девочка из Тольятти, которая вызывает совсем другие чувства. Она заворожила не только Игоря Крутого, Виктора Дробыша и Сергея Лазарева, но и 100 млн зрителей на YouTube — именно столько просмотров у видео с её первым выступлением.

Последний танец

Кадр из видео © YouTube / НТВ

Диана исполнила песню французской певицы Индилы — Dernière danse. Это мировой хит, но даже по меркам федерального телеканала такое количество просмотров означает международное признание. У самой популярной участницы детского "Голоса" Ярославы Дегтярёвой (у которой тоже очень сложная судьба) для сравнения — 88 млн просмотров за 5 лет. Тембр — вот что делает Диану особенной. Её уникальный голос не просто заворожил, а раскрыл всю красоту французского языка, может быть, даже глубже, чем это получилось у оригинального исполнителя.

Выжившая

Фото © Instagram / dianadiva.official

Её родная мать сделала 12 абортов, Диана — единственная, кому эта женщина позволила выжить. Впрочем, и она бы погибла, если бы не детдом. До пяти лет девочка жила среди таких же брошенных малышей, пока однажды её не привезли на массажные процедуры в один из тольяттинских санаториев. У Ирины Поник уже было двое взрослых детей: 20-летний сын и 17-летняя дочь. Последняя и сыграла переломную роль в судьбе Дианы. Она часто приходила к маме на работу и однажды обратила внимание на девочку, которая всё время плакала. Девушка чуть ли не выдвинула матери ультиматум: "Либо её заберёшь ты, либо я через год, когда стану совершеннолетней".

Фото © Instagram / dianadiva.official

Диана продолжала плакать и в новом доме, но очень быстро стала называть Ирину мамой. Денег особо не было, но девочкой стали заниматься. Врачи, психологи, кружки, развивающие центры — ребёнок восстановился. Ещё в детдоме она проявляла вокальные данные, и было решено отдать её в музыкальную школу. Начались выступления, первые победы в конкурсах. Семья переехала на Дальний Восток, денег практически не было. Чтобы сшить Диане сценический костюм, её мама пошла на курсы кройки и шитья.

Травмы

Кадр из видео © YouTube / СЕГОДНЯ

Потом они вернулись в Тольятти. Диана по-прежнему боялась даже думать о своём прошлом и всё время заглядывала в глаза к родителям с немым вопросом: "А вы меня не вернёте в детдом, не бросите?.." Страх быть избитой и вновь оказаться рядом со своим биологическим родителем преследовал Диану до 15 лет.

Я в три года попала в детдом, до этого мама поила меня тиосульфатом натрия... Можно, я не буду называть её мамой?.. Я боюсь, что увижу её. У меня бывают сны страшные, когда просто темнота и открываются её глаза страшные. После этих снов мы всегда по психологам ходим Диана Анкудинова

У неё это прекратилось только три года назад. До этого всё время страх быть оставленной. Она всё время нас спрашивала: "А хотите, я буду петь? Хотите, я буду рисовать?" То есть получалось, что она как бы заслуживала право жить в нашей семье. Не как обычный ребёнок там расслабился: "У меня есть папа, мама, что хочу, то и делаю..." Здесь немного по-другому Ирина Поник

Награда за страдания

Фото © Instagram / dianadiva.official

Ирина Поник могла не брать на себя ответственность за этого ребёнка. И никто бы не осудил. Они с мужем подняли двоих детей, и сейчас можно с уверенностью говорить, что вытащили из бездны ещё одного. После выступления в "Ты — супер!" она стала востребованным артистом. Игорь Крутой подарил ей двухкомнатную квартиру в Москве, куда она переехала с мамой и бабушкой. Её голос становится глубже и стабильнее. Особый тембр позволяет ей петь даже в стиле йодль. Она записывает песни, ездит на гастроли, у неё почти 150 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и 250 тыс. — в "Тиктоке".

Не надо слёз

Фото © VK / Диана Анкудинова

Диана Анкудинова больше не плачет. В песне, которая сделала её знаменитой на весь мир, есть такие слова:

Этим сладким страданием Я заплатила за все обиды. Смотри, как огромно моё сердце, Я ребёнок мира. Диана Анкудинова