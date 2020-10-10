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Как сложилась жизнь самой популярной участницы шоу "Голос. Дети", которая пережила страшную аварию

Если судьба и уготовила этой ангельской внешности девочке тяжелейшие испытания, то можно уверено заявить: она справилась и победила. И дело даже не в популярности, которая обрушилась на неё после выхода в эфир шоу "Голос. Дети" четыре года назад, а в том, как ребёнок может стать вдохновляющим примером для большинства взрослых.

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Коллаж © LIFE. Фото © YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

Слепые

В 2016 году девятилетняя Ярослава Дегтярёва выступила на слепых прослушиваниях третьего сезона шоу "Голос. Дети". Девочка спела песню Виктора Цоя "Кукушка". Несмотря на то что обернулись не все члены жюри (кнопку нажали Дима Билан и Пелагея, а Леонид Агутин воздержался), видеоролик с этим выступлением стал самым популярным на официальном ютуб-канале шоу за всё время его существования. В данный момент его просмотрели почти 82 млн раз. Чем же так привлекла эта робкая малышка из маленького городка Ростовской области?

Авария

Фото © YouTube / "Сегодня вечером"

Фото © YouTube / "Сегодня вечером"

У Яси (так её называет мама) сложная судьба. Когда девочке было пять лет, она попала в страшную аварию. За рулём был папа Ярославы. На ростовской трассе машину выбросило в обрыв. Отец девочки пострадал не так сильно, а вот Ярослава получила тяжёлые травмы. Врачи долго боролись за её жизнь. У неё обнаружили открытую черепно-мозговую травму, раздробление кости ноги, было повреждено зрение. Малышку откачали, но впереди была долгая реабилитация — она заново училась ходить и видеть. И это были не все испытания. После ДТП родители Ярославы развелись, и девочка с мамой переехала к бабушке.

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

В этой аварии виноват отец Яси. Они вылетели в обрыв, и девочка получила страшные травмы, её глаз буквально висел... Пострадала не только моя внучка, но и дочь — мама Яси. С переломами и ушибами она вытащила окровавленную Ясю на дорогу и стала просить помощи. За это отец Ярославы понёс наказание. Был суд.

Всё только начинается

Фото ©  YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

Фото ©  YouTube / The Voice Kids Russia/Голос Дети

И мама, и бабушка Ярославы Дегтярёвой серьёзно занимались вокалом. Яся тоже пела с раннего детства. После восстановления было решено попробоваться в детском "Голосе". Это был триумф девочки. Она дошла до финала, её стали узнавать на улице, и посыпались предложения. Сейчас Яся часто гастролирует по российским городам и снимается в кино.

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Меня стали приглашать на концерты, на туры с "голосятами". У меня появились свои песни, я снялась в двух фильмах. Я объездила почти половину России и даже выступила за границей.

В кинопортфолио у Ярославы уже две картины. В фильме "Жги" она исполнила главную роль, сыграв героиню Алевтину Романову в детстве. По сюжету этого фильма девочка обладала потрясающими вокальными данными, но стеснялась демонстрировать их на публике. Это история восхождения новой звезды эстрады. С ролью Яся справилась достойно.

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

Фото © vk.com / yasya_degtyareva

Следующей работой стала роль дочери главного героя в фильме "Заповедник". Сергей Безруков выступил не просто коллегой по съёмочной площадке и наставником, но и партнёром по вокалу — вместе они спели песню "C какой мы планеты" на концерте "Безумный день рождения Сергея Безрукова" в "Крокус сити холле".

Рост

https://yadi.sk/d/DhYY50Ukg_PSUA

https://yadi.sk/d/DhYY50Ukg_PSUA

И всё-таки основной своей стезёй Ярослава Дегтярёва видит пение. Она стала востребованным артистом, у неё есть свой менеджер. На её канал в "Ютубе" подписано 170 тыс. пользователей, а у страницы в соцсети "ВКонтакте" — 41 тыс. подписчиков. У Яси даже есть бойфренд, имя которого она не афиширует.

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Девочка очень выросла, и речь не только о сантиметрах, хотя даже для своих 12 лет Яся выше многих сверстников. Она выросла и как вокалист. Голос с железными волевыми нотками стал более стабильным и ровным. У неё появился свой автор песен, а впереди — новые вызовы.

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