Одержимость. Что стало с девушкой из Мытищ, которую отвергнутый бойфренд облил кислотой

В подмосковных Мытищах уже забыли об истории юной пары, чувства которой от нежности и умиления переросли в одержимость, агрессию и месть. Вероятно, этот случай остался бы в оперативной сводке как обычная бытовуха, мол, неуравновешенный студент решил отомстить своей девушке за то, что порвала с ним. Но сам способ его мести, а также предшествующий террор, который он устроил для семьи своей возлюбленной, заставили говорить об этой истории всю страну. Целый год велось следствие, и до приговора, кажется, все участники тех событий побывали в студиях федеральных телеканалов. Драма нарастала по ходу появления новых деталей. Девушка с обожжёнными руками из жертвы превратилась в символ строгого и беспощадного обличения, а эмоционально нестабильный юноша даже стал вызывать сочувствие у некоторых людей. Всё дело в публичной схватке, в которую вступили родители молодых людей. В ходе неё всплыло много лжи с обеих сторон. Так много, что у Фемиды не было другого варианта, кроме как принять самое жёсткое решение.
Абьюз
Фото из личного архива
Они встречались недолго, но ярко. Даниил был первым мужчиной у Насти, но её чувства к нему быстро остыли. Её пугал его напор. Ревность, которая вначале возвышала чувство собственной значимости у Насти, переросла в одержимость и насилие. Даниил стремился контролировать каждый её вздох, а когда получил отказ, его обида переросла в маниакальность. Вначале это были эсэмэски с угрозами, затем взлом почты и страниц в социальных сетях самой Насти и её родных. Психопатия нарастала, как снежный ком, молодой человек стал клеветать на девушку, опозорив её перед одногруппниками и друзьями. Окончательно надежда на мирный исход умерла, когда Глущенко стал вымогать деньги у родителей Насти. Он потребовал 1,3 млн рублей за то, чтобы она осталась жива. Были ещё разбитые машины, угрозы холодным оружием, попытки суицида, но закончилось всё лишь в ноябре 2016 года.
Психоз
Фото © Кадры из видео в YouTube / Пусть говорят
20-летний Даниил Глущенко догнал 17-летнюю Анастасию Лопатину по дороге в колледж и со словами "Умри, мразь!" облил её кислотой. Девушка сумела прикрыть лицо руками, но химикат проник сквозь перчатки и попал на кожу. Настя прибежала домой. Отец, увидев, что произошло с его дочерью, сорвал с неё куртку, которая буквально дымилась, и стал истошно кричать, чтобы соседи вызвали скорую. Кислота попала и на него. Обоих госпитализировали. Врачи объяснили, что, если бы химикат попал на лицо, исход однозначно был бы летальным. Полицейские с трудом опросили шокированную Настю и уже вечером задержали её бывшего молодого человека, который жил в соседнем Электрогорске.
Обвинение и защита
Кадр из видео в YouTube / NTV
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Фото © Кадры из видео в YouTube / NTV
Свою вину Глущенко не признавал. Из-за всеобщей огласке дела его стали обслуживать именитые адвокаты, которые указывали на некоторые нестыковки. Позиция защиты строилась на том, что в момент нападения Настя прикрыла лицо руками и не могла видеть нападавшего. А сам Глущенко в этот момент был дома. Это признала и бабушка Даниила. Несмотря на то что полиграф подтвердил правдивость показаний пожилой родственницы, молодого человека продолжали держать в СИЗО, и по ходу того, как угасал общественный интерес к делу, следователи подкрепляли его всё новыми уликами. В итоге Даниилу Глущенко инкриминировали не только покушение на убийство, но и вымогательство, а также клевету. 30 ноября 2017 года его признали виновным и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Глущенко выйдет на свободу в 2032 году, если его не отпустят по УДО.
Что сейчас?
Фото © Instagram / smirnostasya
Сейчас Насте Лопатиной 21 год, она ведёт уединённый образ жизни. После того как на неё обрушилась слава, ей пришлось скрыть свои страницы в социальных сетях. Многие из тех, кто защищал Глущенко, угрожали ей расправой и требовали отзыва заявления. Сейчас она работает в зоомагазине и, кажется, доверяет только животным. Она не стала отвечать на вопрос о том, простила ли она Даниила, но у её аккаунта весьма показательный статус:
— Неважно, кто и что говорит за моей спиной!!! Важно то, что, когда я оборачиваюсь, все молчат!!! ;-)))
Судя по странице девушки в "Инстаграме", она занялась танцами на шесте и увлекается косплеем. С парнем, на которого променяла Даниила, отношения прекратила. Родные и друзья Глущенко до сих пор не верят в то, что он облил Настю кислотой. Они подают одну апелляцию за другой, но высшие инстанции непреклонны. Петиция в его защиту на Change.org не собрала и ста голосов.
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