Одержимость. Что стало с девушкой из Мытищ, которую отвергнутый бойфренд облил кислотой

В подмосковных Мытищах уже забыли об истории юной пары, чувства которой от нежности и умиления переросли в одержимость, агрессию и месть. Вероятно, этот случай остался бы в оперативной сводке как обычная бытовуха, мол, неуравновешенный студент решил отомстить своей девушке за то, что порвала с ним. Но сам способ его мести, а также предшествующий террор, который он устроил для семьи своей возлюбленной, заставили говорить об этой истории всю страну. Целый год велось следствие, и до приговора, кажется, все участники тех событий побывали в студиях федеральных телеканалов. Драма нарастала по ходу появления новых деталей. Девушка с обожжёнными руками из жертвы превратилась в символ строгого и беспощадного обличения, а эмоционально нестабильный юноша даже стал вызывать сочувствие у некоторых людей. Всё дело в публичной схватке, в которую вступили родители молодых людей. В ходе неё всплыло много лжи с обеих сторон. Так много, что у Фемиды не было другого варианта, кроме как принять самое жёсткое решение.

Абьюз

Фото из личного архива

Они встречались недолго, но ярко. Даниил был первым мужчиной у Насти, но её чувства к нему быстро остыли. Её пугал его напор. Ревность, которая вначале возвышала чувство собственной значимости у Насти, переросла в одержимость и насилие. Даниил стремился контролировать каждый её вздох, а когда получил отказ, его обида переросла в маниакальность. Вначале это были эсэмэски с угрозами, затем взлом почты и страниц в социальных сетях самой Насти и её родных. Психопатия нарастала, как снежный ком, молодой человек стал клеветать на девушку, опозорив её перед одногруппниками и друзьями. Окончательно надежда на мирный исход умерла, когда Глущенко стал вымогать деньги у родителей Насти. Он потребовал 1,3 млн рублей за то, чтобы она осталась жива. Были ещё разбитые машины, угрозы холодным оружием, попытки суицида, но закончилось всё лишь в ноябре 2016 года.

Психоз

Фото © Кадры из видео в YouTube / Пусть говорят

20-летний Даниил Глущенко догнал 17-летнюю Анастасию Лопатину по дороге в колледж и со словами "Умри, мразь!" облил её кислотой. Девушка сумела прикрыть лицо руками, но химикат проник сквозь перчатки и попал на кожу. Настя прибежала домой. Отец, увидев, что произошло с его дочерью, сорвал с неё куртку, которая буквально дымилась, и стал истошно кричать, чтобы соседи вызвали скорую. Кислота попала и на него. Обоих госпитализировали. Врачи объяснили, что, если бы химикат попал на лицо, исход однозначно был бы летальным. Полицейские с трудом опросили шокированную Настю и уже вечером задержали её бывшего молодого человека, который жил в соседнем Электрогорске.

Обвинение и защита

Кадр из видео в YouTube / NTV Скачать: https://yadi.sk/i/2Ue-S9mgXfXmtA

Фото © Кадры из видео в YouTube / NTV

Свою вину Глущенко не признавал. Из-за всеобщей огласке дела его стали обслуживать именитые адвокаты, которые указывали на некоторые нестыковки. Позиция защиты строилась на том, что в момент нападения Настя прикрыла лицо руками и не могла видеть нападавшего. А сам Глущенко в этот момент был дома. Это признала и бабушка Даниила. Несмотря на то что полиграф подтвердил правдивость показаний пожилой родственницы, молодого человека продолжали держать в СИЗО, и по ходу того, как угасал общественный интерес к делу, следователи подкрепляли его всё новыми уликами. В итоге Даниилу Глущенко инкриминировали не только покушение на убийство, но и вымогательство, а также клевету. 30 ноября 2017 года его признали виновным и приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Глущенко выйдет на свободу в 2032 году, если его не отпустят по УДО.

Что сейчас?

Сейчас Насте Лопатиной 21 год, она ведёт уединённый образ жизни. После того как на неё обрушилась слава, ей пришлось скрыть свои страницы в социальных сетях. Многие из тех, кто защищал Глущенко, угрожали ей расправой и требовали отзыва заявления. Сейчас она работает в зоомагазине и, кажется, доверяет только животным. Она не стала отвечать на вопрос о том, простила ли она Даниила, но у её аккаунта весьма показательный статус:

— Неважно, кто и что говорит за моей спиной!!! Важно то, что, когда я оборачиваюсь, все молчат!!! ;-))) Ананстасия Лопатина