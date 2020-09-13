Пять лет спустя. Как сложилась судьба 13-летней беременной девочки из Сызрани

В декабре 2015 года 13-летняя девочка из Сызрани заставила говорить о себе всю страну. В этом возрасте она забеременела и не могла точно сказать, кто отец будущего ребёнка. Сейчас Алёне 18, она воспитывает пятилетнюю дочь и предпочитает не думать о том, что у неё совсем небольшая разница в возрасте с собственным ребёнком. Как сложилась её судьба, а также судьбы тех, кто признался, что имел интимные отношения с девочкой-подростком, рассказываем в нашем материале.

Семья

Кадры из видео YouTube / Пусть говорят, © VK / Алёна Миронова

Сказать, что Алёна Шевчук из неблагополучной семьи, нельзя, но и безупречными отношения родителей тоже язык не повернётся назвать. Отец ушёл из семьи, мать на двух работах, в итоге девочка перестала быть домашней. Екатерина Шевчук пыталась повлиять на ребёнка, но та всё равно убегала из дома и не появлялась на пороге по два-три дня.

За один год мы 15 раз обращались в полицию, когда она пропадала. Я пыталась добиться от неё хоть какого-то откровения, что именно заставляет её сбегать, что не нравится, но она очень замкнутая и ничего не говорила, даже психологи не помогали Екатерина Шевчук Мама Алёны

Стая

Кадры из видео YouTube / Пусть говорят

Пубертатный возраст, по всей видимости, не позволял Алёне выстроить доверительные отношения с мамой, но она нуждалась в поддержке старших и находила её в объятиях 15–20-летних парней. Те же активно пользовались тем, что Алёна в свои годы уже выглядит как половозрелая девушка. Так, 19-летний Иван Беспалько предложил ей поселиться у него в квартире.

"Мы спали вместе вон там в обнимку, — показывает на двухэтажную кровать своего взрослого бойфренда Алёна. — Вначале это было случайно, а потом как-то уже привыкла". После таких публичных признаний Ивану грозило десять лет тюрьмы. Впрочем, от ответственности за Алёну и её будущего ребёнка он не укрывался и заявил, что готов жениться. Только вот законы в России не позволяют 13-летним девочкам выходить замуж...

Признание

Кадр из видео YouTube / Пусть говорят

Был ли Иван биологическим отцом ребёнка — неизвестно. Когда об истории девочки из Сызрани заговорила вся страна, на горизонте правоохранителей и представителей социальных служб появилось ещё минимум двое парней, которые не скрывали, что имели сексуальную связь с Алёной Шевчук. Более того, они рассказали, что "с ней переспало полгорода".

Я могу 100% дать — не он отец ребёнка. Он просто решил взять на себя ответственность, чтобы не сесть в тюрьму, думал, что прокатит. Получается же, что в данный момент можно многих пересажать — грубо говоря, полгорода... Андрей Сальнов Приятель Алёны Шевчук

Иван Беспалько публично заявил, что он будет воспитывать ребёнка без теста на отцовство, но суд распорядился иначе — ему дали три года тюрьмы. Сейчас Иван на свободе и живёт жизнью обычного молодого человека. Общаться с журналистами он не желает, но, судя по фото в социальных сетях, отношения с Шевчук он больше не поддерживает.

Другая жизнь

Фото © VK / Алёна Миронова

Сама Алёна продолжает жить в Сызрани. После славы, которая обрушилась на неё в 2015 году, в Сети как грибы стали появляться фейковые страницы с её фотографиями. Где-то собирали деньги, где-то просто обсуждали подростковый секс, но Лайфу удалось выяснить, что сейчас Алёна живёт под другой фамилией. Она вышла замуж и ведёт жизнь обычной молодой мамы. Впрочем, даже на свежих фото трудно поверить, что пятилетняя девочка на руках Алёны — её родная дочь, так молодо она выглядит.

Фото © VK / Алёна Миронова