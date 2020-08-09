Сначала собаки, затем люди. Как архангельский каннибал растерзал друзей

Резонансные преступления, которые вскрыли архангельские следователи, потрясли в октябре прошлого года не только регион, но и всю страну. Почему, разменяв шестой десяток, местный бомж переключился с собак и кошек на человечину, читайте в материале Лайфа.

В Архангельском областном суде таких процессов ещё не было. Десятки журналистов, усиленная охрана, а на скамьях, где обычно находятся потерпевшие, пусто. В зал входит седой сутулый мужчина в сером пиджаке, останавливается возле свободных мест, но сесть не решается. Сжав губы, он смотрит в сторону скамьи подсудимого. Это единственный потерпевший в деле, которое прогремело на всю страну. В "парник" (так между собой охранники называют камеру, где во время процесса находится подсудимый) вводят полутораметрового человека неопределённых лет — из-за неопрятной бороды и бакенбард он похож на злого гнома.

Это каннибал Эдуард Селезнёв, который убил и съел троих друзей. Двое из них бомжевали, судьба третьего тоже складывалась тяжко: пожилой мужчина в пиджаке — как раз отец третьего. Это он сообщил полиции о пропаже сына, и если бы не его заявление, то людоед до сих пор был бы на свободе. Наконец присяжные выносят вердикт — и все встают, когда в зал входит судья. Приговор — пожизненное заключение в колонии особого режима. Селезнёв произносит: "Мне очень жаль, но..." — и, не договаривая фразы, садится на скамью, опускает голову.

"Романтика"

Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

В истории архангельского каннибала много пустых страниц. Следователь буквально собирал доказательную базу по крупицам, и только его звериное чутьё и усидчивость помогли довести Селезнёва до суда. Тут дело не в том, что каннибал обладал недюжинной смекалкой и изворотливостью, а в том, что его жертвы практически никому не были нужны. Да и сам Селезнёв — человек-тень — прожил абсолютно серую и ненужную жизнь. Окончил восемь классов в школе-интернате, родителей не помнит. В 1984 году окончил ПТУ, где учился на каменщика. Дальше — куда попало. В основном разнорабочим — и то ненадолго: прогулы, запои, мелкие кражи, которые в итоге приводили его в тюрьму. После освобождения он несколько раз повторял "путь романтика", то есть воровал, выпивал и снова оказывался за решёткой. Между его последним освобождением и убийством прошёл всего год.

Кошки и собаки надоели

Первой жертвой стал 59-летний бродяга, с которым они познакомились в приюте для бездомных в 2016 году. Мужчины крепко выпили, и Селезнёв зарезал спящего собутыльника. Тело его расчленил и питался этим мясом на протяжении нескольких недель. Позже на допросе, отвечая на вопрос, зачем он это сделал, объяснил просто: "Собаки и кошки надоели... Захотел попробовать человечины". Чтобы не голодать, безработный и пьющий Селезнёв научился отлавливать, убивать и разделывать домашних животных. Рука была набита после нескольких месяцев работы на мясокомбинате. Останки убитого человека изверг сбросил в ближайший водоём в левобережной части Архангельска.

Фото © Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Следующее убийство произошло через два года. Селезнёв познакомился с 43-летним мужчиной, который сдал ему комнату в квартире по улице Республиканской. Там он продолжал есть собак и кошек, делая это по ночам, пока сосед спал. В одну из таких ночей хозяин квартиры уснул и больше не проснулся. Селезнёв также расчленил и разделал труп, мясо сложил в холодильник, а кости выбросил в речку. После этого он остался жить в той же квартире как ни в чём не бывало. Через несколько месяцев отец убитого стал разыскивать сына. Селезнёв впустил его в квартиру и убедил, что заплатил его сыну 35 тысяч рублей за комнату — до конца года. А сам он, мол, уехал на заработки в Санкт-Петербург. "Что-то там с лесом связано..." — солгал убийца. Отношения пропавшего мужчины с родными были холодными, они редко общались, но, когда он совсем перестал выходить на связь, отец решил написать заявление в полицию. К сожалению, поздно. Перед визитом полиции Селезнёв успел убить и съесть ещё одного бедолагу, которому было всего 34 года. Его он также зарезал во сне, расчленил и съел.

Чуйка

Вячеслав Нефедьев. Кадр из видео YouTube / СУ СКР по Архангельской области и НАО

Следствие долго не могло найти зацепку. Улики были слабые: отец убитого нашёл куртку сына, в которой был паспорт Селезнёва, хотя тот ранее утверждал, что у него нет документов. Кроме того, во время одного из визитов родственники нашли в холодильнике странные куски мяса, а когда нагрянула полиция, их уже не было. Обыски ни к чему не привели.

Следователь по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Вячеслав Нефедьев, который вёл это дело, решил ещё раз съездить на место происшествия, хотя до этого осмотр проводили, и не раз. Более того, к тому времени в квартире уже был сделан ремонт. Он решил поднять чугунную ванну и полностью осмотреть её с внешней стороны — и вот там обнаружились подозрительные подтёки. Изъятые образцы Нефедьев отдал на экспертизу, и она показала, что это кровь, причём сразу двух генотипов — пропавшего хозяина квартиры и ещё одного человека.

Без дураков

Кадр из видео YouTube / gtrkPomorie

Вскоре выяснилось, что это была кровь сына заявителя и человека, который когда-то отбывал наказание в колонии, где брали кровь на анализ, — его данные были в базе. Про третью жертву — первую по счёту — рассказал сам Селезнёв. В 2018 году на допросах он был весьма разговорчивым и утверждал, что сделать всё это его заставляли голоса. Более того, он даже сам вызвался на следственный эксперимент, чтобы показать, где выбросил останки. Впрочем, психиатрическая экспертиза показала, что Селезнёв вменяем, и тогда он замолчал, заявив, что свою вину не признаёт. Более того, он потребовал, чтобы его судил суд присяжных. На заседании, где адвокаты подали соответствующее ходатайство, один из журналистов спросил Селезнёва, почему он настоял на коллегии присяжных? "Пусть народ решит", — ответил он.

Кадр из видео YouTube / gtrkPomorie