Для начала объясним, кто такая Нателла Крапивина. Это ненормальная женщина. Нормальный человек не сможет за короткий срок превратить угасающую украинскую звезду во флагмана российского и европейского мейнстрима. Только сумасшедший гений способен превратить свою мечту в телепроект, который станет одним из самых популярных форматов для сотен телеканалов — речь об "Орле и решке". Всё это, а также тонкий налёт слухов об употреблении наркотиков и о нетрадиционной ориентации превратило Нателлу Крапивину в продюсера, который бросил вызов российскому шоу-бизнесу в лице Филиппа Киркорова.

Повод

Фото © Instagram

Скандал разгорелся после серии публикаций Крапивной в социальных сетях, где она раскритиковала поведение и организацию Премии Муз-ТВ (да, если этот канал ещё кто-то воспринимает всерьёз, то только благодаря подобным скандалам). 39-летняя Нателла, которую неоднократно называли лесбиянкой — мол, она заменила мужа для Лободы после того, как та прекратила отношения с отцом своего первого ребёнка, — высказалась в гомофобном духе. Пост блогера Давы в "Инстаграме", где он вместе с Киркоровым и Даней Милохиным позирует в окружении полуголых мужчин, она прокомментировала следующим образом: "Паноптикум в чистом виде. Раньше таких на Кавказе расчленяли на шашлыки". Кроме того, она назвала всё происходящее на премии "цирком уродов".

Филипп в ярости

Мнение Крапивной вывело из себя Филиппа Киркорова, который записал экспрессивное видеообращение в её адрес. Певец в резких выражениях указал Крапивной и её подопечной Светлане Лободе на их место и обвинил в плагиате номера Бейонсе.

Некоторые возомнили, что они уже в космосе, но по привычке плавают в невесомости своих фекалий. Филипп Киркоров

Просто они думают, что в России Beyoncé не так популярна, как Loboda, и никто не смотрит номера Beyoncé. Вячеслав Макаров

После этой перепалки Крапивина объявила, что больше не является продюсером Лободы и покидает шоу-бизнес. Многие восприняли это сообщение как приговор украинской певице, мол, именно Крапивина была генератором всех идей и именно ей Лобода обязана своим воскрешением 11 лет назад. Тогда она стремительно теряла популярность на Украине, про неё стали забывать. Именно знакомство с Нателлой придало ей энергии, которая вывела Лободу в высший эшелон не только украинского, но и российского, а также европейского шоу-бизнеса.

Троллинг 90lvl

Но, если этот самый шоу-бизнес может пережевать и выплюнуть любого, это вовсе не значит, что любой может взять и выйти из шоу-бизнеса. Крапивина просто развлекается. Конфликт с Филиппом Киркоровым может быть их договорённостью ради привлечения внимания, а возможно, она действительно решила потроллить поп-короля и ей это удалось. Может, человек устал и хочет отдохнуть, но просто уйти в отпуск нельзя, нужно и это действие превратить в ядерный взрыв. Очень по-продюсерски!

Член семьи

Крапивина выросла в Туркмении, её называют дочерью олигарха. Она действительно не из простой семьи — окончила факультет международных отношений, но зарабатывать давно научилась сама. Именно она придумала шоу "Орёл и решка". Она работала с Дианой Арбениной, она создала рэпера Gadar, она сняла фильм "Кислота", который стал победителем "Кинотавра" в 2018 году. Говорят, что именно она продвигала слухи о том, что у Светланы Лободы тайный роман с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. При этом до сих пор многие уверены, что у Нателлы и Светланы не просто рабочие отношения. Слухи о нетрадиционной ориентации не были подтверждены, как и не были опровергнуты. Сама Лобода называла Крапивину членом семьи.

Это человек, который мне очень близок, который очень дорог. Она член моей семьи, крёстная моей Евы. Я никогда её не предам

И тем не менее Нателла Крапивина объявила о том, что больше не продюсирует Лободу. Конкретные причины она не назвала.