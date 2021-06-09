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Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

В Сети стал распространяться ролик, на котором 54-летний Филипп Киркоров предстал не только без привычных ярких костюмов и страз, но и вообще почти без одежды. И увиденное шокировало и насмешило зрителей.

9 июня, 12:09
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Фото © Instagram / fkirkorov. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

На кадрах видно, как двое мужчин прогуливаются по пляжу, а также слышен удивлённый голос девушки, которая восклицает: "Киркоров, [...]!" При этом спутник артиста просит незнакомку не снимать звезду.

Видео © Telegram / "Светские хроники"

И вполне понятен шок зрителей и автора ролика, появившегося в том числе в телеграм-канале "Светские хроники". Ведь перед ними предстал сгорбившийся мужчина с заметно округлившимся животом, что значительно отличалось от образа Киркорова в "Инстаграме". Там певец поделился снимком с пляжа в Дубае, где хвастался подтянутым торсом, тонкой талией и великолепной осанкой.

Фото © Instagram / fkirkorov. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

Фото © Instagram / fkirkorov. Скриншот © Telegram / "Светские хроники"

Пользователи заявили, что Киркоров настолько переборщил с фотошопом, что в реальной жизни его невозможно узнать. Также юзеры отметили, что нестыдно иметь нестройную фигуру, но подобный обман им неприятен.

Жёстко спалили

L. N.

Я понимаю, что многие фотошопят свои фотки. Но, блин, не так нагло же. На фото другой человек

Sonya

Фото © Instagram / fkirkorov

Фото © Instagram / fkirkorov

Упитанный, а на фото все в ретуши

top

Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались

Sherlock

Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть?

Mr Griin

Однако Филипп Киркоров не только наслаждается солнцем в ОАЭ, но и продолжает выяснять отношения с продюсером Нателлой Крапивиной. Бизнесвумен ранее заявила, что певца на Кавказе "расчленили бы на шашлыки" из-за того, что он появился на красной дорожке Премии Муз-ТВ в компании блогера Давы и накачанных парней. "Расчленить меня на шашлыки? Оскорбления и угрозы в соцсетях, Нателла. Тебе явно нужен фактчекер, который будет твои посты сверять с текущим этическим кодексом, а то есть грешки. Исключаю токсичных людей из своего общества. И всегда буду жёстко выступать против любой дискриминации", — парировал поп-король, записав видеоответ.

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Появились жуткие фото из квартиры задержанного Хованского, которую блогер превратил в помойку

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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