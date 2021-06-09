Девушка случайно сняла Киркорова на отдыхе, и оказалось, что в жизни он выглядит совсем по-другому

В Сети стал распространяться ролик, на котором 54-летний Филипп Киркоров предстал не только без привычных ярких костюмов и страз, но и вообще почти без одежды. И увиденное шокировало и насмешило зрителей.