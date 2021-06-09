Рыжий из "Иванушек" практически сорвал концерт, когда начал вытворять на сцене неадекватные вещи

Пользователи с грустью отметили, что 50-летний певец, видимо, находится не в лучшей форме. При этом некоторые поклонники признались, что и ранее видели его на концертах пьяным. Однако Андрей и сам выложил кадры с выступления в " Инстаграме ", где встретил поддержку: фанаты писали, что артист "жжёт" и они до сих пор хранят его кассеты.

Но проблема может оказаться серьёзнее, чем выглядит. Так, в 2017 году умер коллега Андрея по группе Олег Яковлев, которого тоже обвиняли в алкоголизме. А продюсер Игорь Матвиенко ранее заявлял, что и у Григорьева-Аполлонова есть проблемы со спиртным. "Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живёт. Это не связано ни с разводом, ни ещё с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли", — приводит слова продюсера kp.ru.