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Рыжий из "Иванушек" практически сорвал концерт, когда начал вытворять на сцене неадекватные вещи

Артист заводил публику как мог, но некоторые нюансы вызвали у фанатов весьма противоречивые эмоции.

9 июня, 10:51

Скриншот © Instagram / turickk_spb, apollonov_ag

Недавно "Иванушки International" выступили на фестивале Esquire Weekend в Москве. Поклонники вместе со своими любимцами ностальгировали, кричали: "Тополиный пух", — а ещё снимали певцов на камеры и заподозрили неладное.

Видео © Telegram / "Курятник", Instagram / turickk_spb, apollonov_ag, TikTok / dmitrykrik1

Разлетевшиеся по Сети ролики вызвали недоумение у зрителей. Андрей Григорьев-Аполлонов смутил фанатов странными танцами и поведением: артист забывал свои партии, у него заплетался язык. Также певец периодически убегал за сцену, пишет телеграм-канал "Курятник". И якобы организаторы остались сильно недовольны, что он появился перед поклонниками в нетрезвом состоянии.

Скриншот © Instagram / turickk_spb, apollonov_ag

Скриншот © Instagram / turickk_spb, apollonov_ag

Пользователи с грустью отметили, что 50-летний певец, видимо, находится не в лучшей форме. При этом некоторые поклонники признались, что и ранее видели его на концертах пьяным. Однако Андрей и сам выложил кадры с выступления в "Инстаграме", где встретил поддержку: фанаты писали, что артист "жжёт" и они до сих пор хранят его кассеты.

Вечный мальчик, господи... уже под сраку лет, а всё кривляется под градусом

К

Вайб от него как от Ефремова

Инна

Фото © Instagram / apollonov_ag

Фото © Instagram / apollonov_ag

И стыдно, и грустно

Sumerkivserdse

Была три года назад на их концерте, и он тоже был бухой

Marina Starkova

Но проблема может оказаться серьёзнее, чем выглядит. Так, в 2017 году умер коллега Андрея по группе Олег Яковлев, которого тоже обвиняли в алкоголизме. А продюсер Игорь Матвиенко ранее заявлял, что и у Григорьева-Аполлонова есть проблемы со спиртным. "Что же касается алкоголя, то это связано с его психофизикой. Он так живёт. Это не связано ни с разводом, ни ещё с чем-то. Мне Андрея очень жалко. Он ведь человек очень солнечный, излучающий энергию. И алкоголь ему совершенно не нужен. Эндорфины у него и так вырабатываются, поэтому он весь светится. Но сколько я его знаю, столько он подвержен этой пагубной привычке. Я надеюсь, мы сейчас поборем этот недуг. Я хочу поговорить со всеми его друзьями, чтобы все помогли", — приводит слова продюсера kp.ru.

Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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