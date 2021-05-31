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Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

Любимица публики с 23-миллионной аудиторией в "Инстаграме" не только повергла поклонников в шок, но и заставила переживать за её здоровье.

31 мая, 10:50

Фото © Telegram / Anton S Live

35-летняя Ольга Бузова на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде поразила зрителей своим неадекватным поведением. Девушка появилась на сцене на час позже, нецензурно выругалась в микрофон, а затем и вовсе показала средний палец. В Сети распространяются новые видео с выступления, которое стало для Ольги провальным.

Видео © Telegram / Anton S Live

На одном из роликов видно, что артистка, недавно расставшаяся с бойфрендом, решила взбодрить пришедших на выступление парней. Звезда заплетающимся языком попросила: "Покажите свою силу, мужчины Волгограда". И пошутила, что на ужин у них Ольга Бузова.

Видео © Telegram / "Немалахов", Anton S Live

Также звезда в откровенном наряде, обнажающем ягодицы, забралась на руки к артисту подтанцовки. А затем принялась кокетничать со смущённым парнем.

Фото © Telegram / Anton S Live

Фото © Telegram / Anton S Live

Пользователи в соцсетях были так же озадачены, как и зрители на концерте. Они предположили, что у Бузовой проблемы с алкоголем, которые она уже не может контролировать. Юзеры поразились, что близкие звезды ничего не предпринимают, глядя на подобное. А некоторые решили, что Ольга могла напиться из-за новостей о бывшем. Так, недавно стало известно, что её экс-возлюбленный Дава стал новым ведущим "Дома-2", которому артистка отдала много лет жизни.

Жаль её. Молодая ещё, а норму уже не контролирует. Когда даже работа не становится для человека препятствием к бухлу — это начало конца

R

Отвратительное зрелище

Ksy

Думаю, тут вина Давы — "Дом-2"

Инна Горох

Её песни — не моё. Но хватит пить

Sveta Vitko

А ещё ранее пользователей насторожило то, что Ольга стала часто выкладывать слишком откровенные снимки и даже записала видео с эротическими танцами. При этом сейчас в сториз звезды волнующая запись. "Самая тёмная ночь перед рассветом, всё будет хорошо", — отметила она.

Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности

Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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