Появились новые видео с концерта Бузовой в Волгограде, которые убедили фанатов в её алкоголизме

35-летняя Ольга Бузова на фестивале ParkSeason Fest в Волгограде поразила зрителей своим неадекватным поведением. Девушка появилась на сцене на час позже, нецензурно выругалась в микрофон, а затем и вовсе показала средний палец. В Сети распространяются новые видео с выступления, которое стало для Ольги провальным.

Видео © Telegram / Anton S Live

На одном из роликов видно, что артистка, недавно расставшаяся с бойфрендом, решила взбодрить пришедших на выступление парней. Звезда заплетающимся языком попросила: "Покажите свою силу, мужчины Волгограда". И пошутила, что на ужин у них Ольга Бузова.

Также звезда в откровенном наряде, обнажающем ягодицы, забралась на руки к артисту подтанцовки. А затем принялась кокетничать со смущённым парнем.

Фото © Telegram / Anton S Live

Пользователи в соцсетях были так же озадачены, как и зрители на концерте. Они предположили, что у Бузовой проблемы с алкоголем, которые она уже не может контролировать. Юзеры поразились, что близкие звезды ничего не предпринимают, глядя на подобное. А некоторые решили, что Ольга могла напиться из-за новостей о бывшем. Так, недавно стало известно, что её экс-возлюбленный Дава стал новым ведущим "Дома-2", которому артистка отдала много лет жизни.

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