Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа
Последние кадры в инстаграме 35-летней Ольги Бузовой вызвали недоумение у её поклонников. Ведущая всё чаще стала выкладывать полуобнажённую фигуру.
Артистка снова поделилась двумя жаркими снимками. На одном из них она позировала в белом боди у зеркала, приняв такую позу, чтобы ягодицы казались больше. Ради другого Ольга пошла ещё дальше и стянула с себя джинсовые шорты, обнажив вызвавшие дискуссию формы. "Меня вообще не интересует чужое: ни жизнь, ни постель, ни мнение.☝🏻Наслаждаюсь только всем своим😻😻😻", — подписала звезда.
Кадрами девушка поделилась после того, как её обвинили в фотошопе из-за снимка спиной у собственного портрета. Там певица похвасталась внушительной пятой точкой, и фанаты решили, что это либо чрезмерная ретушь, либо на фото и вовсе не Ольга.
Однако и на этот раз Бузовой не удалось заслужить благосклонность поклонников. Чрезмерная откровенность любимицы их смутила, а спортивная форма не впечатлила. А некоторые решили, что звезда, недавно расставшаяся с бойфрендом (рэпером Давой), просто устала от одиночества.
Два раза поприседала и настала пора выкладывать уже "накачанный" зад
Оль, ты вообще нормальная... такие фотки выставлять... ты сколько там выпила?..
Видно, что Бузова в активном поиске 😂
А мне жалко Олю, ребят, видно, что за этими фотками какая-то боль. Не может она отпустить прошлое
Ранее артистка преподнесла фанатам ещё один сюрприз. Ольга призналась, что станет наставницей первого сезона шоу "X-Factor Беларусь", ради чего даже переедет в Белоруссию. "Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем", — поделилась эмоциями звезда.
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