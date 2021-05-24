Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Артистка снова поделилась двумя жаркими снимками. На одном из них она позировала в белом боди у зеркала, приняв такую позу, чтобы ягодицы казались больше. Ради другого Ольга пошла ещё дальше и стянула с себя джинсовые шорты, обнажив вызвавшие дискуссию формы. "Меня вообще не интересует чужое: ни жизнь, ни постель, ни мнение.☝🏻Наслаждаюсь только всем своим😻😻😻", — подписала звезда.

Фото © Instagram / buzova86

Кадрами девушка поделилась после того, как её обвинили в фотошопе из-за снимка спиной у собственного портрета. Там певица похвасталась внушительной пятой точкой, и фанаты решили, что это либо чрезмерная ретушь, либо на фото и вовсе не Ольга.

Фото © Instagram / buzova86

Однако и на этот раз Бузовой не удалось заслужить благосклонность поклонников. Чрезмерная откровенность любимицы их смутила, а спортивная форма не впечатлила. А некоторые решили, что звезда, недавно расставшаяся с бойфрендом (рэпером Давой), просто устала от одиночества.

Два раза поприседала и настала пора выкладывать уже "накачанный" зад Popovskaya_

Оль, ты вообще нормальная... такие фотки выставлять... ты сколько там выпила?.. Pletenevadaria

Фото © Instagram / buzova86

Видно, что Бузова в активном поиске 😂 G.muhammet_tb

А мне жалко Олю, ребят, видно, что за этими фотками какая-то боль. Не может она отпустить прошлое Alenka._.travel