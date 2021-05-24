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Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Последние кадры в инстаграме 35-летней Ольги Бузовой вызвали недоумение у её поклонников. Ведущая всё чаще стала выкладывать полуобнажённую фигуру.

24 мая, 12:28

Фото © Instagram / buzova86

Артистка снова поделилась двумя жаркими снимками. На одном из них она позировала в белом боди у зеркала, приняв такую позу, чтобы ягодицы казались больше. Ради другого Ольга пошла ещё дальше и стянула с себя джинсовые шорты, обнажив вызвавшие дискуссию формы. "Меня вообще не интересует чужое: ни жизнь, ни постель, ни мнение.☝🏻Наслаждаюсь только всем своим😻😻😻", — подписала звезда.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Кадрами девушка поделилась после того, как её обвинили в фотошопе из-за снимка спиной у собственного портрета. Там певица похвасталась внушительной пятой точкой, и фанаты решили, что это либо чрезмерная ретушь, либо на фото и вовсе не Ольга.

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Однако и на этот раз Бузовой не удалось заслужить благосклонность поклонников. Чрезмерная откровенность любимицы их смутила, а спортивная форма не впечатлила. А некоторые решили, что звезда, недавно расставшаяся с бойфрендом (рэпером Давой), просто устала от одиночества.

Два раза поприседала и настала пора выкладывать уже "накачанный" зад

Popovskaya_

Оль, ты вообще нормальная... такие фотки выставлять... ты сколько там выпила?..

Pletenevadaria

Фото © Instagram / buzova86

Фото © Instagram / buzova86

Видно, что Бузова в активном поиске 😂

G.muhammet_tb

А мне жалко Олю, ребят, видно, что за этими фотками какая-то боль. Не может она отпустить прошлое

Alenka._.travel

Ранее артистка преподнесла фанатам ещё один сюрприз. Ольга призналась, что станет наставницей первого сезона шоу "X-Factor Беларусь", ради чего даже переедет в Белоруссию. "Это будет невероятное событие, которое так нам нужно всем", — поделилась эмоциями звезда.

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Бузова выложила настолько откровенные видео из постели, что они больше похожи на слив хакеров

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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