10 фото победителя Евровидения, чей томный взгляд соблазнил даже самых порядочных зрительниц

Дерзость, эпатаж, необузданный нрав, многочисленные татуировки и модельная внешность — всем этим может похвастаться вокалист Måneskin

Фото © Instagram / ykaaar

22-летний Давид Дамиано, родом из Рима, не боится красить ногти, носить каблуки и делать макияж, сочетая всё это с мужской харизмой. Свой стиль бунтарь характеризует как "модный цыган", пишет chiecosa.it

Фото © Instagram / ykaaar

Парень дебютировал с группой Måneskin в 2016 году, а успех им принесло участие в шоу талантов X Factor

Фото © Instagram / ykaaar

Дамиано ведёт популярный инстаграм, где уже 1,8 млн подписчиков. И перед его внешностью, несмотря на эксперименты, мало кто может устоять. "Рождённый быть диким", — отмечает под фото экстравагантный певец

Фото © Instagram / ykaaar

И русские зрительницы тоже не смогли обойти красавчика стороной. В "Твиттере" прокатилась целая волна с признаниями в любви

Фото © Instagram / ykaaar

"Не будите меня утром, если вы не Дамиано Давид", "Давид Дамиано — бог", "Господи, Давид Дамиано — просто мужчина моей мечты", "Дамиано Давид — моя новая любовь всей жизни", "Дамиано Давид, возьми моё сердце, давай свою руку, я отдам тебе всё", "Я хочу заявить в полицию. Давид Дамиано украл моё сердечко", — изливают чувства очарованные фанатки

Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_

Однако сердце знойного рокера занято уже четыре года. Его избранницей стала итальянская модель Джорджия Солери, которая одна из первых поздравила его со знаменательным событием