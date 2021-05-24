10 фото победителя Евровидения, чей томный взгляд соблазнил даже самых порядочных зрительниц
Итальянская рок-группа Måneskin победила на Евровидении-2021 с песней Zitti e Buoni, и зрители считают, что судьи просто не смогли устоять под магическим взглядом солиста, которого уже записали в краши многие девушки.
Дерзость, эпатаж, необузданный нрав, многочисленные татуировки и модельная внешность — всем этим может похвастаться вокалист Måneskin
22-летний Давид Дамиано, родом из Рима, не боится красить ногти, носить каблуки и делать макияж, сочетая всё это с мужской харизмой. Свой стиль бунтарь характеризует как "модный цыган", пишет chiecosa.it
Парень дебютировал с группой Måneskin в 2016 году, а успех им принесло участие в шоу талантов X Factor
Дамиано ведёт популярный инстаграм, где уже 1,8 млн подписчиков. И перед его внешностью, несмотря на эксперименты, мало кто может устоять. "Рождённый быть диким", — отмечает под фото экстравагантный певец
И русские зрительницы тоже не смогли обойти красавчика стороной. В "Твиттере" прокатилась целая волна с признаниями в любви
"Не будите меня утром, если вы не Дамиано Давид", "Давид Дамиано — бог", "Господи, Давид Дамиано — просто мужчина моей мечты", "Дамиано Давид — моя новая любовь всей жизни", "Дамиано Давид, возьми моё сердце, давай свою руку, я отдам тебе всё", "Я хочу заявить в полицию. Давид Дамиано украл моё сердечко", — изливают чувства очарованные фанатки
Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_
Однако сердце знойного рокера занято уже четыре года. Его избранницей стала итальянская модель Джорджия Солери, которая одна из первых поздравила его со знаменательным событием
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