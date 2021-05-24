Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

10 фото победителя Евровидения, чей томный взгляд соблазнил даже самых порядочных зрительниц

Итальянская рок-группа Måneskin победила на Евровидении-2021 с песней Zitti e Buoni, и зрители считают, что судьи просто не смогли устоять под магическим взглядом солиста, которого уже записали в краши многие девушки.

24 мая, 11:38

Фото © Instagram / ykaaar

Дерзость, эпатаж, необузданный нрав, многочисленные татуировки и модельная внешность — всем этим может похвастаться вокалист Måneskin

Фото © Instagram / ykaaar

Фото © Instagram / ykaaar

22-летний Давид Дамиано, родом из Рима, не боится красить ногти, носить каблуки и делать макияж, сочетая всё это с мужской харизмой. Свой стиль бунтарь характеризует как "модный цыган", пишет chiecosa.it

Фото © Instagram / ykaaar

Фото © Instagram / ykaaar

Парень дебютировал с группой Måneskin в 2016 году, а успех им принесло участие в шоу талантов X Factor

Фото © Instagram / ykaaar

Фото © Instagram / ykaaar

Дамиано ведёт популярный инстаграм, где уже 1,8 млн подписчиков. И перед его внешностью, несмотря на эксперименты, мало кто может устоять. "Рождённый быть диким", — отмечает под фото экстравагантный певец

Фото © Instagram / ykaaar

Фото © Instagram / ykaaar

И русские зрительницы тоже не смогли обойти красавчика стороной. В "Твиттере" прокатилась целая волна с признаниями в любви

Фото © Instagram / ykaaar

Фото © Instagram / ykaaar

е будите меня утром, если вы не Дамиано Давид", "Давид Дамиано бог", "Господи, Давид Дамиано просто мужчина моей мечты", "Дамиано Давид моя новая любовь всей жизни", "Дамиано Давид, возьми моё сердце, давай свою руку, я отдам тебе всё", "Я хочу заявить в полицию. Давид Дамиано украл моё сердечко", — изливают чувства очарованные фанатки

Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_

Фото © Instagram / ykaaar, giorgiasoleri_

Однако сердце знойного рокера занято уже четыре года. Его избранницей стала итальянская модель Джорджия Солери, которая одна из первых поздравила его со знаменательным событием

"Мисс Вселенная" стала программистка из Мексики, от красоты которой нагревается процессор: 10 фото

"Мисс Вселенная" стала программистка из Мексики, от красоты которой нагревается процессор: 10 фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Бездарность, отсутствие голоса, бодипозитив": Милонов увидел у Манижи "весь набор" для успеха на Евровидении

сегодня в 09:59

Свыше 25 тысяч человек стали победителями проектов платформы "Россия — страна возможностей"

22 мая, 09:44

Монгольский косплей на Путина: кандидата в президенты соседней страны поймали на одинаковых фото

сегодня в 10:57

Глава ВОЗ предупредил мир о появлении нового смертоносного вируса

сегодня в 12:07

Предполагаемым педофилом из Краснодара оказался детский фотограф

сегодня в 12:02

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1