Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Употребляют чаще своих детей": Гордон заявила, что половина российского шоу-бизнеса — наркоманы

После объявления результатов Евровидения на солиста Måneskin обрушилась волна хейта. Активистка и бывшая жена Александра Гордона Екатерина решила защитить певца, но, кажется, сделала только хуже.

24 мая, 10:36

Скандал с вокалистом Måneskin Дамиано Давидом поутих довольно быстро, но комментировать его принялись все подряд. Отличилась Катя Гордон. В своём инстаграм-профиле она прошлась по многим финалистам конкурса, защитив победителей Евровидения. Она не только оправдала предполагаемую наркоманию итальянца, но и заявила, что половина русского шоубиза сидит на веществах.

Половина нашего шоубиза (употребляет) кокс чаще своих детей. И они не могут так круто, так нутром, так офигенно создавать музыку. Крутейшая группа из Италии

katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon

Впрочем, заявление про русский шоубиз в посте Гордон далеко не единственное провокационное. Активистка, как на катке, проехалась и по выступлению Манижи, и по патриотичности Филиппа Киркорова

Сумасшедшая нереальная француженка, смывшая со сцены все стразы, лозунги и понты. Наша Манижа с миксом из шизо-рэпо-частушки-рока получила заслуженное 9-е; ну и, надеемся, Филипп достойно заработал на банальном, безликом, отчаянном выступлении (между прочим, хорошей вокалистки) из Молдовы. Кстати, удивительное свойство — патриотично толкать артиста из другой страны. Ну, я помню, королевские столы всё решают

katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon

Напомним, в вечер проведения финала Евровидения, когда линии голосования уже открылись, телезрители стали свидетелями странного момента. Когда камеры показывали группу Måneskin из Италии, их вокалист Дамиано Давид так склонился над столом и повернул голову, что у всех сложилось впечатление, что парень употребляет наркотики. Вскоре артисты заявили, что на кадрах нет ничего нелегального, никто из них не прикасался к опиоидам и вообще все готовы сдать тест на наркотики.

Юмористка "Аншлага" поиздевалась над модниками, повторив всё то же самое, но из старья: 10 нарядов

Юмористка "Аншлага" поиздевалась над модниками, повторив всё то же самое, но из старья: 10 нарядов

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Столько зависти, желчи": Киркоров защитил Бузову перед Гордон

10 мая, 22:00

10 актёров, которые не смогли просто так расстаться с любимыми ролями и набили памятные тату

вчера в 16:00

Мать двоих детей спала с 15-летним сыном знакомых, пока те утешали её из-за проблем с бойфрендом

сегодня в 08:12

"Проверял мощность автомобиля": лихач покорил лестницу в центре Волгограда на своём пикапе

сегодня в 11:57

Лавров призвал не оценивать ситуацию с посадкой самолета Ryanair сгоряча

сегодня в 11:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1