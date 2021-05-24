"Употребляют чаще своих детей": Гордон заявила, что половина российского шоу-бизнеса — наркоманы
После объявления результатов Евровидения на солиста Måneskin обрушилась волна хейта. Активистка и бывшая жена Александра Гордона Екатерина решила защитить певца, но, кажется, сделала только хуже.
Скандал с вокалистом Måneskin Дамиано Давидом поутих довольно быстро, но комментировать его принялись все подряд. Отличилась Катя Гордон. В своём инстаграм-профиле она прошлась по многим финалистам конкурса, защитив победителей Евровидения. Она не только оправдала предполагаемую наркоманию итальянца, но и заявила, что половина русского шоубиза сидит на веществах.
Половина нашего шоубиза (употребляет) кокс чаще своих детей. И они не могут так круто, так нутром, так офигенно создавать музыку. Крутейшая группа из Италии
Впрочем, заявление про русский шоубиз в посте Гордон далеко не единственное провокационное. Активистка, как на катке, проехалась и по выступлению Манижи, и по патриотичности Филиппа Киркорова
Сумасшедшая нереальная француженка, смывшая со сцены все стразы, лозунги и понты. Наша Манижа с миксом из шизо-рэпо-частушки-рока получила заслуженное 9-е; ну и, надеемся, Филипп достойно заработал на банальном, безликом, отчаянном выступлении (между прочим, хорошей вокалистки) из Молдовы. Кстати, удивительное свойство — патриотично толкать артиста из другой страны. Ну, я помню, королевские столы всё решают
Напомним, в вечер проведения финала Евровидения, когда линии голосования уже открылись, телезрители стали свидетелями странного момента. Когда камеры показывали группу Måneskin из Италии, их вокалист Дамиано Давид так склонился над столом и повернул голову, что у всех сложилось впечатление, что парень употребляет наркотики. Вскоре артисты заявили, что на кадрах нет ничего нелегального, никто из них не прикасался к опиоидам и вообще все готовы сдать тест на наркотики.
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