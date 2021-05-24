"Употребляют чаще своих детей": Гордон заявила, что половина российского шоу-бизнеса — наркоманы

Скандал с вокалистом Måneskin Дамиано Давидом поутих довольно быстро, но комментировать его принялись все подряд. Отличилась Катя Гордон. В своём инстаграм-профиле она прошлась по многим финалистам конкурса, защитив победителей Евровидения. Она не только оправдала предполагаемую наркоманию итальянца, но и заявила, что половина русского шоубиза сидит на веществах.

Половина нашего шоубиза (употребляет) кокс чаще своих детей. И они не могут так круто, так нутром, так офигенно создавать музыку. Крутейшая группа из Италии katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon

Впрочем, заявление про русский шоубиз в посте Гордон далеко не единственное провокационное. Активистка, как на катке, проехалась и по выступлению Манижи, и по патриотичности Филиппа Киркорова

Сумасшедшая нереальная француженка, смывшая со сцены все стразы, лозунги и понты. Наша Манижа с миксом из шизо-рэпо-частушки-рока получила заслуженное 9-е; ну и, надеемся, Филипп достойно заработал на банальном, безликом, отчаянном выступлении (между прочим, хорошей вокалистки) из Молдовы. Кстати, удивительное свойство — патриотично толкать артиста из другой страны. Ну, я помню, королевские столы всё решают katyagordon

Фото © Instagram / katyagordon