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Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности

Недавно певица пережила разрыв с бойфрендом и теперь снова смело показывает откровенные кадры. Но с каждым разом они становятся всё горячее, и, возможно, у них есть конкретный адресат.

25 мая, 13:17

Скриншот © Instagram / buzova86

35-летняя Ольга Бузова отправилась отдыхать в Крым и выложила жаркий контент под стать погоде. Артистка разместила в инстаграм-сториз неоднозначные видео, где распахивает халат и начинает откровенно танцевать, демонстрируя формы в крошечном бикини.

Видео © Instagram / buzova86

На мгновение экс-ведущая "Дома-2" повернулась к камере спиной, хвастаясь ягодицами, над которыми якобы усердно работает в зале. При этом ролики получились не только откровенными, но и крайне "домашними". Ольга не успела уложить волосы и снять патчи.

Скриншот © Instagram / buzova86

Скриншот © Instagram / buzova86

На этом звезда не остановилась и дополнила сториз видео, где предстала уже с аккуратным макияжем. Артистка кокетливо оголила плечо и томно смотрела в камеру. Однако игривое настроение не помешало Ольге посетить монастырь, о чём она тоже сделала фотоотчёт. Пользователям всё это показалось странным, и они поспешили раскритиковать её пикантные танцы.

Она сама не понимает, что ли, что это дичь со стороны

Пользователь "Телеграма"

Справа — рэпер Радий. Фото © Instagram / buzova86, radiy.official

Справа — рэпер Радий. Фото © Instagram / buzova86, radiy.official

Нелепость опять вошла в чат

Inna S

Она употребляет, мне кажется. После карантина видно, что все, кто употреблял периодически, в карантин плотно присели

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При этом блогерам якобы удалось выяснить, что певица уже нашла нового возлюбленного взамен рэпера Давы, с которым пережила скандальный разрыв, отмечает телеграм-канал "Немалахов". Теперь Ольгу, по слухам, утешает звезда кальянного рэпа с ником Радий. Из-за чего его уже поспешили сравнить с бывшим бойфрендом девушки. В "Инстаграме" у парня 323 тысячи подписчиков, а на странице в ВК доступно пять треков, среди которых "Вечеринки" и "Мона Лиза". Музыкант любит делать фото в красивых локациях и на фоне эффектных машин, но не забывает и о душе. "Человек должен быть верующим или ищущим веру. Иначе он пустой человек", — поделился он своими взглядами под одним из кадров, где позировал у мечети.

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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