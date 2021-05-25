Бузова устроила настолько страстные танцы в купальнике, что фанаты засомневались в её адекватности

35-летняя Ольга Бузова отправилась отдыхать в Крым и выложила жаркий контент под стать погоде. Артистка разместила в инстаграм-сториз неоднозначные видео, где распахивает халат и начинает откровенно танцевать, демонстрируя формы в крошечном бикини.

Видео © Instagram / buzova86

На мгновение экс-ведущая "Дома-2" повернулась к камере спиной, хвастаясь ягодицами, над которыми якобы усердно работает в зале. При этом ролики получились не только откровенными, но и крайне "домашними". Ольга не успела уложить волосы и снять патчи.

Скриншот © Instagram / buzova86

На этом звезда не остановилась и дополнила сториз видео, где предстала уже с аккуратным макияжем. Артистка кокетливо оголила плечо и томно смотрела в камеру. Однако игривое настроение не помешало Ольге посетить монастырь, о чём она тоже сделала фотоотчёт. Пользователям всё это показалось странным, и они поспешили раскритиковать её пикантные танцы.

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Справа — рэпер Радий. Фото © Instagram / buzova86, radiy.official

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Она употребляет, мне кажется. После карантина видно, что все, кто употреблял периодически, в карантин плотно присели Nn