"Без слёз нельзя смотреть": Зрители испугались, увидев застывшего Славу Зайцева в "Модном приговоре"
Модельер сейчас пребывает не в лучшем самочувствии, но близкие продолжают его пиарить, то показывая на телевидении, то снимая тиктоки.
83-летний модельер Вячеслав Зайцев уже долгое время борется с болезнью Паркинсона, которая серьёзно повлияла на его состояние. Звезда не может толком говорить, с трудом понимает, что происходит вокруг него, и может передвигаться лишь на инвалидном кресле либо с тростью. Но вместо того, чтобы оставить легендарного кутюрье в покое, близкие Зайцева всячески пытаются напомнить о нём в "Тиктоке" или в ТВ-шоу.
В этот раз о Славе Зайцеве и его модном доме заговорили на "Модном приговоре", решив посвятить им целую неделю. В выпуске приняли участие известные личности, которые успели поработать со знаменитым модельером в прошлом. Разумеется, поклонники были рады послушать истории о Зайцеве, однако большую часть из них испугало поведение кутюрье. Всю передачу он сидел неподвижно, молчал и изредка улыбался, будто не понимал, что происходит вокруг.
Без слёз нельзя смотреть на Зайцева, сильно сдал
От увиденного так грустно стало
Зачем🤦♀️ Зайцева — легенду — уже не стоит показывать его в таком виде! Мумия... Человек болеет очень, а они говорят о нём в третьем лице🤦♀️
Фото © Instagram / slavazaitsew
Фанаты Славы Зайцева и так переживали за здоровье кумира, но в апреле этого года у них нашёлся новый повод для тревог. В "Тиктоке" начали появляться странные ролики с известным кутюрье, вокруг которого кружили неизвестные личности. Они вели себя в особняке звезды будто дома, а модельер выглядел как заложник — потерянно улыбался, бессвязно говорил и выполнял всё, что ему скажут. Поклонники заподозрили в новых "друзьях" Зайцева мошенников, которые пытаются присвоить его дом, бизнес и деньги.
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