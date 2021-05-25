83-летний модельер Вячеслав Зайцев уже долгое время борется с болезнью Паркинсона, которая серьёзно повлияла на его состояние. Звезда не может толком говорить, с трудом понимает, что происходит вокруг него, и может передвигаться лишь на инвалидном кресле либо с тростью. Но вместо того, чтобы оставить легендарного кутюрье в покое, близкие Зайцева всячески пытаются напомнить о нём в "Тиктоке" или в ТВ-шоу.

Фото © YouTube / Красный квадрат

В этот раз о Славе Зайцеве и его модном доме заговорили на "Модном приговоре", решив посвятить им целую неделю. В выпуске приняли участие известные личности, которые успели поработать со знаменитым модельером в прошлом. Разумеется, поклонники были рады послушать истории о Зайцеве, однако большую часть из них испугало поведение кутюрье. Всю передачу он сидел неподвижно, молчал и изредка улыбался, будто не понимал, что происходит вокруг.

Фото © YouTube / Красный квадрат

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Зачем🤦‍♀️ Зайцева — легенду — уже не стоит показывать его в таком виде! Мумия... Человек болеет очень, а они говорят о нём в третьем лице🤦‍♀️ Katarina Kararina

Фото © Instagram / slavazaitsew