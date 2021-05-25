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"Без слёз нельзя смотреть": Зрители испугались, увидев застывшего Славу Зайцева в "Модном приговоре"

Модельер сейчас пребывает не в лучшем самочувствии, но близкие продолжают его пиарить, то показывая на телевидении, то снимая тиктоки.

25 мая, 12:18

Фото © YouTube / Красный квадрат

83-летний модельер Вячеслав Зайцев уже долгое время борется с болезнью Паркинсона, которая серьёзно повлияла на его состояние. Звезда не может толком говорить, с трудом понимает, что происходит вокруг него, и может передвигаться лишь на инвалидном кресле либо с тростью. Но вместо того, чтобы оставить легендарного кутюрье в покое, близкие Зайцева всячески пытаются напомнить о нём в "Тиктоке" или в ТВ-шоу.

Фото © YouTube / Красный квадрат

Фото © YouTube / Красный квадрат

В этот раз о Славе Зайцеве и его модном доме заговорили на "Модном приговоре", решив посвятить им целую неделю. В выпуске приняли участие известные личности, которые успели поработать со знаменитым модельером в прошлом. Разумеется, поклонники были рады послушать истории о Зайцеве, однако большую часть из них испугало поведение кутюрье. Всю передачу он сидел неподвижно, молчал и изредка улыбался, будто не понимал, что происходит вокруг.

Фото © YouTube / Красный квадрат

Фото © YouTube / Красный квадрат

Без слёз нельзя смотреть на Зайцева, сильно сдал

Денис sun

От увиденного так грустно стало

Albina Haddad

Зачем🤦‍♀️ Зайцева — легенду — уже не стоит показывать его в таком виде! Мумия... Человек болеет очень, а они говорят о нём в третьем лице🤦‍♀️

Katarina Kararina

Фото © Instagram / slavazaitsew

Фото © Instagram / slavazaitsew

Фанаты Славы Зайцева и так переживали за здоровье кумира, но в апреле этого года у них нашёлся новый повод для тревог. В "Тиктоке" начали появляться странные ролики с известным кутюрье, вокруг которого кружили неизвестные личности. Они вели себя в особняке звезды будто дома, а модельер выглядел как заложник — потерянно улыбался, бессвязно говорил и выполнял всё, что ему скажут. Поклонники заподозрили в новых "друзьях" Зайцева мошенников, которые пытаются присвоить его дом, бизнес и деньги.

"Он уже ничего не понимает": Кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для TikTok

"Он уже ничего не понимает": Кто превратил 83-летнего Славу Зайцева в цирковую обезьянку для TikTok

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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