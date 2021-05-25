Эллиот Пейдж разделся у бассейна, чтобы впервые показать, как выглядит его тело после удаления груди
О том, что уже сделала мастэктомию, звезда рассказала в интервью Опре Уинфри, расплакавшись от нахлынувших эмоций.
Популярный 34-летний актёр Эллиот Пейдж, который известен по ролям в фильмах "Начало", "Люди Икс" и сериале "Академия "Амбрелла", впервые появился без футболки, продемонстрировав результаты своего преображения. Звезда позировала возле бассейна в шортах, показывая плоскую грудь со шрамами и каменный пресс.
Эллиот улыбался в камеру и выглядел счастливым, хотя совсем недавно не мог справиться со слезами. На интервью у Опры Уинфри актёр признался, что не мог смотреть на себя в зеркало, когда был девушкой. Даже в тугом бандаже он понимал, что его тело не соответствует его ощущениям, поэтому и решился на операцию.
О том, что не считает себя девочкой, звезда начала догадываться ещё в детстве, признаваясь одноклассницам в любви и подписывая послания мужским именем. Но Эллиот долго сомневался и пришёл к выводу, что просто является лесбиянкой. Многие годы он встречался с девушками и отстаивал права женщин, пока в 2020 году не открылся всем как трансгендерный парень.
Тогда он начал гормональную терапию, но долго сомневался по поводу операции по удалению груди. Любое вмешательство такого рода — это серьёзный и опасный шаг. Если бы Эллиот позже осознал, что ошибся, всё исправить было бы слишком сложно. В таком случае и без того нервное и нестабильное ментальное состояние любого человека, сомневающегося в своём поле, пошатнулось бы ещё сильнее.
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