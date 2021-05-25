Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Семенович похвасталась глубоким декольте в поисках мужа, но всего один кадр вывел её на чистую воду

Исполнительница, словно сказочная принцесса, прохаживалась у стен Измайловского кремля, но один снимок перечеркнул всё.

25 мая, 06:55

Фото © Instagram / ann_semenovich

41-летняя Анна Семенович опубликовала в "Инстаграме" забавное видео, где разгуливает в свадебном платье с табличкой "Ищу мужа". Светлые волосы артистки волнами спадали на обнажённые плечи, а лиф подчёркивал пышную грудь. Экс-солистка "Блестящих" выглядела эффектно, о чём ей тут же поспешили сообщить подписчики.

Видео © Instagram / ann_semenovich

Однако позже в Сети появился кадр, на котором певица предстала в той же одежде, но в другом виде. Овал лица у Анны уже не был таким идеальным, а кожа на груди — гладкой. Кроме того, появились второй подбородок и складки на шее.

Фото © Telegram / "Немалахов"

Фото © Telegram / "Немалахов"

Всё это снова натолкнуло поклонников на мысли о том, что их любимица увлекается ретушью и активно применяет фильтры. В корректировании кадров артистку уличают не в первый раз. Так, ранее её выдал кадр из чужого инстаграма.

Фото © Instagram / ann_semenovich

Фото © Instagram / ann_semenovich

Однако певица радует поклонников не только своими формами, но и новыми треками. На днях Анна презентовала песню под названием "Хочу".

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Бузова сняла шорты и показала хейтерам, что её пятая точка — заслуга тренировок, а не фотошопа

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя

сегодня в 00:09

"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку

вчера в 16:15

Риту Ору застукали за поцелуями с режиссёром, но неожиданно к ним присоединилась ещё одна девушка

сегодня в 07:22

"Очень сожалею и раскаиваюсь": В Петербурге уборщица под видом торговки мёдом обокрала пенсионерку на 400 тысяч

сегодня в 07:54

Захарова назвала истерикой ответ Запада на посадку самолёта Ryanair в Минске

сегодня в 07:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1