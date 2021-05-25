Семенович похвасталась глубоким декольте в поисках мужа, но всего один кадр вывел её на чистую воду
Исполнительница, словно сказочная принцесса, прохаживалась у стен Измайловского кремля, но один снимок перечеркнул всё.
41-летняя Анна Семенович опубликовала в "Инстаграме" забавное видео, где разгуливает в свадебном платье с табличкой "Ищу мужа". Светлые волосы артистки волнами спадали на обнажённые плечи, а лиф подчёркивал пышную грудь. Экс-солистка "Блестящих" выглядела эффектно, о чём ей тут же поспешили сообщить подписчики.
Видео © Instagram / ann_semenovich
Однако позже в Сети появился кадр, на котором певица предстала в той же одежде, но в другом виде. Овал лица у Анны уже не был таким идеальным, а кожа на груди — гладкой. Кроме того, появились второй подбородок и складки на шее.
Фото © Telegram / "Немалахов"
Всё это снова натолкнуло поклонников на мысли о том, что их любимица увлекается ретушью и активно применяет фильтры. В корректировании кадров артистку уличают не в первый раз. Так, ранее её выдал кадр из чужого инстаграма.
Однако певица радует поклонников не только своими формами, но и новыми треками. На днях Анна презентовала песню под названием "Хочу".
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