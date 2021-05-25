Мужа тут не ценят по достоинству: Тодоренко рассказала о планах уехать с Топаловым из России
Звезда призналась, что её семье нравится Калифорния и Индонезия, однако она подчеркнула, что на данный момент у них много дел и в РФ.
Фото © Instagram / reginatodorenko
Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Планами на эмиграцию девушка поделилась с "Собеседником".
Тодоренко пожаловалась на то, что Топалов, по её мнению, до сих пор не оценён по достоинству. Ведущая констатировала, что музыка, которую делает её супруг, не очень популярна в России.
"Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там всё будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел", — подчеркнула телеведущая.
При этом Тодоренко отметила, что ей нравится её работа в России и она очень любит Москву. Говоря о планах на ближайшее будущее, телеведущая рассказала, что в скором времени она планирует отправиться в путешествие по России в качестве ведущей программы "Орёл и решка", а осенью звезда хочет запустить образовательный подкаст. Кроме того, к своему дню рождения, 14 июня, Регина выпустит клип на собственную песню.
"Мне очень интересно попробовать себя в этой сфере. Много лет назад я уже работала в музыкальной индустрии, сердце поёт, душа поёт, и теперь для этого есть время. Многие мои поклонники до сих пор не знают, что я могу петь, будем удивлять", — поведала Тодоренко.
Также она призналась, что давно занимается бизнесом, связанным с инвестициями, однако никому об этом не рассказывает.
Ранее Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью. Лечить недуг звезда решила с помощью специальных уколов. А в начале мая стало известно, что телеведущая попала в больницу. Позже её представитель рассказала, что с Региной всё в порядке, однако причину госпитализации звезды раскрывать не стала.
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