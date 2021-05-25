Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Мужа тут не ценят по достоинству: Тодоренко рассказала о планах уехать с Топаловым из России

Звезда призналась, что её семье нравится Калифорния и Индонезия, однако она подчеркнула, что на данный момент у них много дел и в РФ.

25 мая, 03:39
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CNuDsqwhK1I/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">reginatodorenko</a></p>

Фото © Instagram / reginatodorenko

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что задумывается об отъезде из России вместе с мужем, певцом Владом Топаловым. Планами на эмиграцию девушка поделилась с "Собеседником".

Тодоренко пожаловалась на то, что Топалов, по её мнению, до сих пор не оценён по достоинству. Ведущая констатировала, что музыка, которую делает её супруг, не очень популярна в России.

"Может, в будущем мы уедем в Лондон, к примеру, и там всё будет иначе. Для жизни нам очень нравится Калифорния, Индонезия, но здесь пока у нас много дел", — подчеркнула телеведущая.

"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

При этом Тодоренко отметила, что ей нравится её работа в России и она очень любит Москву. Говоря о планах на ближайшее будущее, телеведущая рассказала, что в скором времени она планирует отправиться в путешествие по России в качестве ведущей программы "Орёл и решка", а осенью звезда хочет запустить образовательный подкаст. Кроме того, к своему дню рождения, 14 июня, Регина выпустит клип на собственную песню.

"Мне очень интересно попробовать себя в этой сфере. Много лет назад я уже работала в музыкальной индустрии, сердце поёт, душа поёт, и теперь для этого есть время. Многие мои поклонники до сих пор не знают, что я могу петь, будем удивлять", — поведала Тодоренко.

Также она призналась, что давно занимается бизнесом, связанным с инвестициями, однако никому об этом не рассказывает.

Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла Топалова на операционном столе

Тодоренко рассказала, как чуть не потеряла Топалова на операционном столе

Ранее Регина Тодоренко рассказала о борьбе с неизлечимой болезнью. Лечить недуг звезда решила с помощью специальных уколов. А в начале мая стало известно, что телеведущая попала в больницу. Позже её представитель рассказала, что с Региной всё в порядке, однако причину госпитализации звезды раскрывать не стала.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стали известны результаты теста на наркотики попавшего в "кокаиновый скандал" победителя Евровидения

вчера в 18:15

"Полегчало?" Тодоренко резко ответила на вопросы о перенесённой Топаловым операции

10 мая, 21:48

"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя

сегодня в 00:09

"Королева "Тиктока" выбрала себе дочь среди голодающих детей, к которым прилетела в Африку

вчера в 16:15

В России начались продажи путёвок с детским туристическим кешбэком

сегодня в 04:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1