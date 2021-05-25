Актриса и певица Анна Семенович стала участницей Юбилейной музыкальной премии телеканала RU.TV, где рассказала, по каким причинам выходит из себя. С певицей за кулисами музыкального мероприятия удалось пообщаться изданию "Дни.ру".

Артистка призналась, что она по своей сути человек очень сентиментальный, поэтому какие-то вещи её могут легко довести до слёз. Например, недавно она плакала во время просмотра фильма "Зелёная миля". Однако некоторые моменты и вовсе могут вывести её из себя.

"Например, тупость человеческая", – призналась певица.

Семенович также пожаловалась, что у неё пока не хватает денег на роскошный дом в Подмосковье, хотя всё остальное уже есть: и квартира, и машина. Однако вещи певица не так ценит. Дороже всего для неё собака Мишель породы чихуахуа, которая пока живёт у родителей.

Певица не стала называть величину своих ежемесячных трат и доходов, но призналась, что за время самоизоляции потратила не всё, что-то ещё осталось. По словам промоутеров, выступление Анны стоит не менее 700 тысяч рублей, а заказов у певицы немало.