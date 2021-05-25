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"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя

Также артистка пожаловалась, что у неё пока не хватает денег на роскошный дом в Подмосковье, хотя всё остальное уже есть.

25 мая, 00:09
<p>Анна Семенович. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/COuqjU9DI1q/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ann_semenovich</a></p>

Анна Семенович. Фото © Instagram / ann_semenovich

Актриса и певица Анна Семенович стала участницей Юбилейной музыкальной премии телеканала RU.TV, где рассказала, по каким причинам выходит из себя. С певицей за кулисами музыкального мероприятия удалось пообщаться изданию "Дни.ру".

Артистка призналась, что она по своей сути человек очень сентиментальный, поэтому какие-то вещи её могут легко довести до слёз. Например, недавно она плакала во время просмотра фильма "Зелёная миля". Однако некоторые моменты и вовсе могут вывести её из себя.

"Например, тупость человеческая", – призналась певица.

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа

Семенович также пожаловалась, что у неё пока не хватает денег на роскошный дом в Подмосковье, хотя всё остальное уже есть: и квартира, и машина. Однако вещи певица не так ценит. Дороже всего для неё собака Мишель породы чихуахуа, которая пока живёт у родителей.

Певица не стала называть величину своих ежемесячных трат и доходов, но призналась, что за время самоизоляции потратила не всё, что-то ещё осталось. По словам промоутеров, выступление Анны стоит не менее 700 тысяч рублей, а заказов у певицы немало.

Ранее Лайф писал о том, что Семенович сняла своё идеальное лицо, но в чужом Instagram от этой красоты не осталось и следа.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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