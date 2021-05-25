Риту Ору застукали за поцелуями с режиссёром, но неожиданно к ним присоединилась ещё одна девушка
Артисты хорошо провели время в обществе приятельницы, и пользователи уверены, что дружба тут переросла в нечто большее.
Только недавно поклонники узнали, что знойная певица Рита Ора начала встречаться с режиссёром фильмов "Кролик Джоджо" и "Тор: Рагнарёк" Тайкой Вайтити, как их огорошила другая новость. В Сети появились кадры, на которых влюблённые предстали вместе с актрисой Тессой Томпсон. И эти снимки дали фанатам повод думать о том, что у звёзд настоящий роман втроём.
Are Rita Ora and Taika Waititi in an open relationship with Tessa Thompson? pic.twitter.com/SmxqwXN2lm— CarineK 's version. 💛 (@CarineK) May 23, 2021
Артисты, подкарауленные папарацци, мило проводили время и обнимались, но в какой-то момент встреча перешла в нечто большее. Тайка начал по очереди целовать своих спутниц, а потом Рита и Тесса тоже обменялись поцелуем. И юзеры не замедлили с комментариями, отметив, что троица действительно выглядит влюблённой и счастливой. Но некоторые предположили, что звёзды просто решили таким образом разыграть фотографов.
peak gemini season energy is taika waititi being in a threesome with tessa thompson and rita ora pic.twitter.com/E0UjT4zEgf— MIMI ZHU (@mimizhuxiyuan) May 24, 2021
Похоже, у Тайки всё идёт хорошо
Они выглядят так, будто счастливы несмотря ни на что
Фото ©Instagram / ritaora, tessamaethompson
В прошлом месяце Рита Ора переехала в дом Тайки Вайтити в Сиднее, Австралия, где он снимает основанный на комиксах Marvel фильм "Тор: Любовь и гром", пишет Daily Mail. Тесса исполнит в нём роль Валькирии, которую уже сыграла ранее в ленте "Тор: Рагнарёк".
WOW-stars
Семенович похвасталась глубоким декольте в поисках мужа, но всего один кадр вывел её на чистую воду
сегодня в 06:55
Мужа тут не ценят по достоинству: Тодоренко рассказала о планах уехать с Топаловым из России
сегодня в 03:39
"Тупость человеческая!": Семенович рассказала, почему плачет и выходит из себя
сегодня в 00:09
Комментариев: 0