Риту Ору застукали за поцелуями с режиссёром, но неожиданно к ним присоединилась ещё одна девушка

Только недавно поклонники узнали, что знойная певица Рита Ора начала встречаться с режиссёром фильмов "Кролик Джоджо" и "Тор: Рагнарёк" Тайкой Вайтити, как их огорошила другая новость. В Сети появились кадры, на которых влюблённые предстали вместе с актрисой Тессой Томпсон. И эти снимки дали фанатам повод думать о том, что у звёзд настоящий роман втроём.

Are Rita Ora and Taika Waititi in an open relationship with Tessa Thompson? pic.twitter.com/SmxqwXN2lm — CarineK 's version. 💛 (@CarineK) May 23, 2021

Артисты, подкарауленные папарацци, мило проводили время и обнимались, но в какой-то момент встреча перешла в нечто большее. Тайка начал по очереди целовать своих спутниц, а потом Рита и Тесса тоже обменялись поцелуем. И юзеры не замедлили с комментариями, отметив, что троица действительно выглядит влюблённой и счастливой. Но некоторые предположили, что звёзды просто решили таким образом разыграть фотографов.

peak gemini season energy is taika waititi being in a threesome with tessa thompson and rita ora pic.twitter.com/E0UjT4zEgf — MIMI ZHU (@mimizhuxiyuan) May 24, 2021

Похоже, у Тайки всё идёт хорошо Koutchboom

Они выглядят так, будто счастливы несмотря ни на что Mom2dee2

Фото ©Instagram / ritaora, tessamaethompson