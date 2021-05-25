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Риту Ору застукали за поцелуями с режиссёром, но неожиданно к ним присоединилась ещё одна девушка

Артисты хорошо провели время в обществе приятельницы, и пользователи уверены, что дружба тут переросла в нечто большее.

25 мая, 07:22

Фото © Twitter / CarineK, Instagram / ritaora

Только недавно поклонники узнали, что знойная певица Рита Ора начала встречаться с режиссёром фильмов "Кролик Джоджо" и "Тор: Рагнарёк" Тайкой Вайтити, как их огорошила другая новость. В Сети появились кадры, на которых влюблённые предстали вместе с актрисой Тессой Томпсон. И эти снимки дали фанатам повод думать о том, что у звёзд настоящий роман втроём.

Артисты, подкарауленные папарацци, мило проводили время и обнимались, но в какой-то момент встреча перешла в нечто большее. Тайка начал по очереди целовать своих спутниц, а потом Рита и Тесса тоже обменялись поцелуем. И юзеры не замедлили с комментариями, отметив, что троица действительно выглядит влюблённой и счастливой. Но некоторые предположили, что звёзды просто решили таким образом разыграть фотографов.

Похоже, у Тайки всё идёт хорошо

Koutchboom

Они выглядят так, будто счастливы несмотря ни на что

Mom2dee2

Фото ©Instagram / ritaora, tessamaethompson

Фото ©Instagram / ritaora, tessamaethompson

В прошлом месяце Рита Ора переехала в дом Тайки Вайтити в Сиднее, Австралия, где он снимает основанный на комиксах Marvel фильм "Тор: Любовь и гром", пишет Daily Mail. Тесса исполнит в нём роль Валькирии, которую уже сыграла ранее в ленте "Тор: Рагнарёк".

Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть

Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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