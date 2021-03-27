Рита Ора после затишья показала фанатам такие откровенные кадры, что ночью им теперь не заснуть

30-летняя британская певица давно не радовала фанатов соблазнительными снимками с курортов и наконец решила исправить ситуацию. Рита Ора поделилась в "Инстаграме" серией кадров из поездки в Австралию и на одном из них предстала в ослепительном образе.

Фото © Instagram / ritaora

Исполнительница хита Let You Love Me позировала в ярко-розовом бикини, повернувшись к камере так, что её идеальные формы оказались в самом центре внимания. Волосы звезды струились по спине, а глаза были спрятаны за солнечными очками с оправой в тон купальнику.

Видео © Instagram / ritaora

Вдогонку артистка выложила настолько пикантный ролик, что окончательно сразила фанатов. Девушка похвасталась идеальным прессом, примерив крошечное чёрно-розовое бикини, которое обнажало её грудь с неожиданной стороны. Поклонники засыпали Риту тёплыми словами, называя красавицей, королевой и признаваясь в любви.

Фото © Instagram / ritaora

Однако Рита отправилась в Сидней не просто так. Артистка, чьи песни не раз занимали верхние строчки в хит-парадах, выступает в качестве наставника в последнем сезоне шоу "Голос Австралии", пишет Daily Mail.

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