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Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

Звезда "Трансформеров", которая получила звание секс-символа, напомнила, что заставляло мужчин о ней мечтать.

25 мая, 08:42

Фото © Instagram / dereksyuen

35-летняя Меган Фокс посетила музыкальную премию Billboard Music Awards 2021 вместе со своим новым возлюбленным — музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly, который получил заветную статуэтку. При этом актриса надела такой наряд, который шокировал и присутствующих, и фанатов.

Фото © Instagram / meganfox, dereksyuen

Фото © Instagram / meganfox, dereksyuen

Звезда "Трансформеров" красовалась в чёрном платье от Mugler, которое представляло собой боди из тонких лент, обнажающее грудь, и прозрачную юбку. Фокс позировала в компании возлюбленного, старавшегося прикоснуться к ней при каждой удобной возможности.

Видео © Instagram / machinegunkelly

Одним из кадров артистка поделилась в своём инстаграме, однако закрыла комментарии. Но фото с церемонии разлетелись по Сети, где фанаты смогли высказать своё мнение. Поклонники были просто шокированы тем, насколько откровенно и горячо выглядит их любимица. Однако некоторые обратили внимание на состояние её спутника, решив, что тот ведёт нездоровый образ жизни и нуждается в помощи.

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У меня сердечный приступ

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Фото © Instagram / meganfox

Фото © Instagram / meganfox

Я не могу дышать

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Что-то не так с Колсоном. Он выглядит так, будто ему нужна серьёзная медицинская помощь

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Меган Фокс и Колсон Бэйкер встречаются уже около года. При этом музыкант на четыре года младше артистки, которая воспитывает троих детей от актёра Брайана Остина Грина. Меган счастлива в новых отношениях и считает, что они с Колсоном — половинки одной души, пишет Elle.

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

Об этой модели нельзя не мечтать, ведь она — воплощение мужских фантазий с лицом Меган Фокс: 10 фото

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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