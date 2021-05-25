Меган Фокс пришла на премию в голом платье из лент, при виде которого папарацци выронили камеры

35-летняя Меган Фокс посетила музыкальную премию Billboard Music Awards 2021 вместе со своим новым возлюбленным — музыкантом Колсоном Бэйкером, известным как Machine Gun Kelly, который получил заветную статуэтку. При этом актриса надела такой наряд, который шокировал и присутствующих, и фанатов.

Фото © Instagram / meganfox, dereksyuen

Звезда "Трансформеров" красовалась в чёрном платье от Mugler, которое представляло собой боди из тонких лент, обнажающее грудь, и прозрачную юбку. Фокс позировала в компании возлюбленного, старавшегося прикоснуться к ней при каждой удобной возможности.

Видео © Instagram / machinegunkelly

Одним из кадров артистка поделилась в своём инстаграме, однако закрыла комментарии. Но фото с церемонии разлетелись по Сети, где фанаты смогли высказать своё мнение. Поклонники были просто шокированы тем, насколько откровенно и горячо выглядит их любимица. Однако некоторые обратили внимание на состояние её спутника, решив, что тот ведёт нездоровый образ жизни и нуждается в помощи.

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Фото © Instagram / meganfox

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Что-то не так с Колсоном. Он выглядит так, будто ему нужна серьёзная медицинская помощь Jennownz