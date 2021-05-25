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Марк Уолберг растолстел до неузнаваемости, и новые фото стали психологической травмой для фанатов

Кристиана Бэйла любят называть человеком-трансформером за его невероятную способность изменять своё тело для каждой роли. Оказалось, в Голливуде он такой не один. Актёр Марк Уолберг показал своё преображение для новой роли, и фанаты в ужасе.

25 мая, 11:21

Фото © Instagram / markwahlberg

В Штатах стартовали съёмки нового фильма Розалинд Росс "Отец Стю", рассказывающего о жизни боксёра Стюарта Лонга, который отказался от карьеры и стал священником. Главную роль на себя взял Марк Уолберг — звезда "Трансформеров" и "Идеального шторма". Для этого актёру пришлось не только учить сценарий наизусть, но и отъесть живот. Буквально.

Разница между этими фото — три недели. Спасибо готовке шефа Лоренса Дюрана

Markwahlberg

Середина апреля и начало мая 2021-го. Фото © Instagram / markwahlberg

Середина апреля и начало мая 2021-го. Фото © Instagram / markwahlberg

В начале мая актёр поделился своим преображением за три недели. Этого времени хватило, чтобы его идеальный пресс скрылся под слоем жира. Прошло ещё несколько недель, и фанаты увидели фотографии со съёмок фильма. На этот раз всё намного серьёзнее — кажется, Уолберг набрал ещё пару десятков килограммов сверху. Обновлённая стрижка — и вот голливудского секс-символа уже просто не узнать!

Фото © Twitter / mavericksmovies

Фото © Twitter / mavericksmovies

Но фанаты сразу заметили подлог. Актёр и правда поднабрал — лицо выдаёт его с потрохами, но живот — точно фейк. То, что это лишь накладка, помогают скрыть плотные рубашки и свитеры. Также в доказательство теории липового пуза — посты актёра в "Инстаграме". На этих кадрах мужчина выглядит далеко не таким объёмным.

Фото © Instagram / markwahlberg

Фото © Instagram / markwahlberg

Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

Как выглядела новая актриса "Секса в большом городе" до того, как объявила себя небинарной

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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