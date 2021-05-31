Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Синяков нет — они нарисованные": Экс-бойфренд бывшей жены Кержакова опроверг обвинения в избиении

Бизнесмен рассказал об антисоциальном образе жизни телеведущей. С его слов, она выпивает по три бутылки вина в день и не сторонится запрещённых веществ.

31 мая, 06:50
<p>Фото © Instagram / milana_tulpanova</p>

Фото © Instagram / milana_tulpanova

Бывший бойфренд телеведущей Миланы Тюльпановой, бизнесмен Евгений Чуприна, опроверг её заявления об избиении. Об этом сообщает "Фонтанка".

Чуприна заверил, что "никаких синяков нет — они нарисованные", так как никогда не трогал девушку. Кроме того, предприниматель заявил, что слова девушки о трёх его судимостях также далеки от истины.

"У меня, конечно, нет трёх судимостей. В 1998 году, когда я ещё был супермелким, — за кражу. Вторая — за мошенничество в 2008 году. Это было. Но про эти судимости она знала, как только мы познакомились. Сразу же я ей о них рассказал", — прокомментировал бизнесмен.

"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

"Рассказывает гадости про умершего отца": Брата Тюльпановой возмутили её слова про "странную семью"

В ответ на обвинения Тюльпановой бывший молодой человек поведал миру о её антисоциальном образе жизни. С его слов, телеведущая выпивает по три бутылки вина в день, а также не сторонится запрещённых веществ для усиления ощущений в романтических отношениях.

Напомним, что ранее экс-жена футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова обвинила своего экс-бойфренда Евгения Чуприну в том, что он избил её. По словам телеведущей, молодой человек силой выбил из неё согласие выйти за него замуж.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией

вчера в 18:23

10 историй от девушек, которые нашли себе папика и теперь разрываются между чувствами и деньгами

вчера в 13:00

"Не смог поверить в образ идеального человека": Тимати трогательно попрощался с проигравшей финалисткой "Холостяка"

сегодня в 05:57

Раненного в ходе стрельбы в Екатеринбурге росгвардейца отпустили из больницы домой

сегодня в 06:43

Екатеринбургского стрелка уволили из органов после черепно-мозговой травмы

сегодня в 06:21

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1