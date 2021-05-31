Бывший бойфренд телеведущей Миланы Тюльпановой, бизнесмен Евгений Чуприна, опроверг её заявления об избиении. Об этом сообщает "Фонтанка".

Чуприна заверил, что "никаких синяков нет — они нарисованные", так как никогда не трогал девушку. Кроме того, предприниматель заявил, что слова девушки о трёх его судимостях также далеки от истины.

"У меня, конечно, нет трёх судимостей. В 1998 году, когда я ещё был супермелким, — за кражу. Вторая — за мошенничество в 2008 году. Это было. Но про эти судимости она знала, как только мы познакомились. Сразу же я ей о них рассказал", — прокомментировал бизнесмен.

В ответ на обвинения Тюльпановой бывший молодой человек поведал миру о её антисоциальном образе жизни. С его слов, телеведущая выпивает по три бутылки вина в день, а также не сторонится запрещённых веществ для усиления ощущений в романтических отношениях.