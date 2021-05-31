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Екатеринбургского стрелка уволили из органов после черепно-мозговой травмы

Она стала результатом неудачного задержания группы молодых людей, которые оказали ярое сопротивление.

31 мая, 06:21
<p>Сергей Болков. Фото © LIFE</p>

Сергей Болков. Фото © LIFE

Екатеринбургский стрелок был уволен из правоохранительных органов десять лет назад после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики в результате травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, во время службы Сергей Болков пытался задержать группу молодых людей. Те оказали сопротивление и напали на правоохранителя. В результате он получил удар бутылкой по голове.

МВД: Стрелка из Екатеринбурга уволили из органов более 10 лет назад

МВД: Стрелка из Екатеринбурга уволили из органов более 10 лет назад

Также стало известно, что незадолго до штурма квартиры мужчина сам позвонил в полицию и сообщил, что держит у себя дома восемь детей, а на переговоры готов лишь по телефону с командованием правоохранительных органов, а не через дверь.

Как сообщал Лайф, бывший сотрудник ППС накануне открыл огонь из окна своей квартиры. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник правоохранительных органов. Ребёнка с огнестрельным ранением в живот госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии, мужчина получил ранение в ногу. Задерживать стрелка пришлось штурмом. Следственный комитет показал кадры задержания. Против Болкова возбуждено уголовное дело.

СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

СК показал видео задержания экс-пэпээсника, ранившего двух человек в Екатеринбурге

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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