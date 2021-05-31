Екатеринбургского стрелка уволили из органов после черепно-мозговой травмы

Екатеринбургский стрелок был уволен из правоохранительных органов десять лет назад после выявления у него рассеянной неврологической симптоматики в результате травмы. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его словам, во время службы Сергей Болков пытался задержать группу молодых людей. Те оказали сопротивление и напали на правоохранителя. В результате он получил удар бутылкой по голове.