Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии
Она была госпитализирована, так же как и пострадавший от действий того же злоумышленника сотрудник Росгвардии.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Также в результате стрельбы был ранен сотрудник Росгвардии, который тоже был госпитализирован. Его состояние оценивается как среднее.
"Девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении министерства.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Злоумышленника уже задержали.
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