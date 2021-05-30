Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии

Она была госпитализирована, так же как и пострадавший от действий того же злоумышленника сотрудник Росгвардии.

30 мая, 18:18
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Также в результате стрельбы был ранен сотрудник Росгвардии, который тоже был госпитализирован. Его состояние оценивается как среднее.

"Девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении министерства.

Съехала крыша: Соседка рассказала Лайфу о стрелке из Екатеринбурга

Съехала крыша: Соседка рассказала Лайфу о стрелке из Екатеринбурга

Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Злоумышленника уже задержали.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Сдохни": Задержанного стрелка из Екатеринбурга увезли на допрос под проклятия соседей

сегодня в 18:34

Кровля гостиницы в Петрозаводске загорелась на площади 300 квадратов

сегодня в 18:09

Трое россиян погибли в результате взрыва в ЦАР

сегодня в 18:30

"Лёгкого диалога не будет": Пушков отреагировал на планы Байдена обсудить с Путиным "важный вопрос"

сегодня в 18:27

Google уличили в слежке за пользователями смартфонов даже с выключенной геолокацией

сегодня в 18:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1