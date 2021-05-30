Раненная в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии

Пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге девочка находится в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Также в результате стрельбы был ранен сотрудник Росгвардии, который тоже был госпитализирован. Его состояние оценивается как среднее.

"Девочка находится в крайне тяжёлом состоянии, мужчина — в состоянии средней тяжести", — говорится в сообщении министерства.