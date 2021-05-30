Соседка рассказала Лайфу о стрелке из Екатеринбурга. Видео © LIFE

Мужчина, открывший стрельбу в Екатеринбурге, участвовал в чеченской войне и редко пил. Кроме того, он всегда был вежливым и помогал. Об этом Лайфу рассказала его соседка Надежда.

"Он же Чечню прошёл, поэтому у него, наверное, и съехала крыша. До этого таких случаев не было, первый раз такое. Трезвый он нормальный, всегда здоровается, сумку помогал донести", — сказала женщина.

Когда злоумышленник открыл огонь с криком "Где вы были в 90-е", люди стали выбегать из магазина и прятаться под машины. Собеседница Лайфа слышала хлопок такой силы, что подумала даже о взорвавшемся газе. Кроме того, в квартире мужчины может находиться его супруга. По мнению Надежды, она боится своего мужа.