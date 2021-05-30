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СОБР начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге

Бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна по прохожим и машинам.

30 мая, 17:06
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Екатеринбурге начался штурм квартиры стрелка, который ранил двух человек. Как стало известно Лайфу, в доме отключили свет и газ. СОБР уже зашёл в подъезд.

Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.

СОБР готовится к штурму квартиры, из которой экс-полицейский из Екатеринбурга ведёт стрельбу

СОБР готовится к штурму квартиры, из которой экс-полицейский из Екатеринбурга ведёт стрельбу

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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