СОБР начал штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге
Бывший сотрудник ППС открыл огонь из окна по прохожим и машинам.
Фото © Соцсети
В Екатеринбурге начался штурм квартиры стрелка, который ранил двух человек. Как стало известно Лайфу, в доме отключили свет и газ. СОБР уже зашёл в подъезд.
Напомним, бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции открыл стрельбу по прохожим и автомобилям из окна своей квартиры. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу.
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