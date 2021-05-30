Повар из Франции рассказал о работе в Кремле и широкой русской душе

Несколько лет проработавший к Кремле французский шеф-повар Жером Риго рассказал о своих впечатлениях о России. Они были опубликованы изданием Paris Match.

Повар рассказал, что взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определённый уровень секретности и особые меры предосторожности. Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей. Ему также понравилось уважительное отношение русских к еде, а также традиция начинать застолье с супов, из которых он особенно отметил уху, и водки.

"Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности", — отметил он.

Риго при этом был шокирован тем, что, несмотря на крайне высокий профессионализм российских поваров, никто ещё не догадался пригласить их в его родную Францию. По его мнению, там они с лёгкостью могли бы получить одну, а то и две звезды Мишлен.