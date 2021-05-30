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Повар из Франции рассказал о работе в Кремле и широкой русской душе

Ему понравилось уважительное отношения русских к еде, а также традиция начинать застолье с супов.

30 мая, 16:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несколько лет проработавший к Кремле французский шеф-повар Жером Риго рассказал о своих впечатлениях о России. Они были опубликованы изданием Paris Match.

Повар рассказал, что взаимодействие с первыми лицами государства предполагает определённый уровень секретности и особые меры предосторожности. Наиболее масштабной частью работы Риго назвал банкеты на две тысячи гостей. Ему также понравилось уважительное отношение русских к еде, а также традиция начинать застолье с супов, из которых он особенно отметил уху, и водки.

"Русские — очень душевные люди, которые любят часами сидеть за столом. С ними на самом деле возникает чувство общности", — отметил он.

Риго при этом был шокирован тем, что, несмотря на крайне высокий профессионализм российских поваров, никто ещё не догадался пригласить их в его родную Францию. По его мнению, там они с лёгкостью могли бы получить одну, а то и две звезды Мишлен.

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Ранее кремлёвский повар рассказал о любимом рецепте борща Владимира Путина. Он также вспомнил, какой вариант блюда предпочитали Борис Ельцин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачёв.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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