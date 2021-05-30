В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу из окна квартиры, среди раненых — ребёнок

Видео © Соцсети

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна дома на улице Бородина, 31. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленник — бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции Сергей Б.

По его словам, экс-полицейский ведёт стрельбу по прохожим и автомобилям. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии Алексей П. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Правоохранители пытаются задержать злоумышленника.