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В Екатеринбурге экс-полицейский открыл стрельбу из окна квартиры, среди раненых — ребёнок

Девочка получила огнестрельное ранение в живот, боец Росгвардии — в ногу.

30 мая, 16:08

Видео © Соцсети

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из окна дома на улице Бородина, 31. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, злоумышленник — бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции Сергей Б.

По его словам, экс-полицейский ведёт стрельбу по прохожим и автомобилям. В результате пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии Алексей П. Ребёнок получил огнестрельное ранение в живот, мужчина — в ногу. Правоохранители пытаются задержать злоумышленника.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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