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Зачинщик с автоматом в бегах: Массовая драка со стрельбой в Сочи попала на видео

На кадрах с места событий видно, что один из мужчин избил другого и отобрал оружие, ударив при этом оппонента несколько раз прикладом.

29 мая, 17:31

Массовая драка со стрельбой в Сочи. Видео © LIFE

В Сочи группа молодых людей устроила драку со стрельбой из автомата на улице Целинная. Как стало известно Лайфу, в правоохранительные органы о происходящем очевидцы сообщили в 18:15.

Судя по кадрам с места событий, двое молодых людей сцепились из-за автомата, предположительно, охолощённого. Один из мужчин избил другого и отобрал оружие, ударив при этом оппонента несколько раз прикладом. К приезду правоохранителей, однако, злоумышленники успели скрыться. По словам собеседника Лайфа, зачинщик с оружием сбежал на автомобиле "Лада-Гранта" коричневого цвета с госномером м 077 св 123. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника, его разыскивают.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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