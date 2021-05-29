В Сочи группа молодых людей устроила драку со стрельбой из автомата на улице Целинная. Как стало известно Лайфу, в правоохранительные органы о происходящем очевидцы сообщили в 18:15.

Судя по кадрам с места событий, двое молодых людей сцепились из-за автомата, предположительно, охолощённого. Один из мужчин избил другого и отобрал оружие, ударив при этом оппонента несколько раз прикладом. К приезду правоохранителей, однако, злоумышленники успели скрыться. По словам собеседника Лайфа, зачинщик с оружием сбежал на автомобиле "Лада-Гранта" коричневого цвета с госномером м 077 св 123. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника, его разыскивают.