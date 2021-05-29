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Песков рассказал, что в Сочи Лукашенко чувствует себя как дома

Представитель Кремля отметил, что белорусский лидер "неоднократно оставался с ночёвкой". В этом нет ничего необычного, заявил он.

29 мая, 16:58
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко чувствует себя в России, в частности в Сочи, как дома.

"Лукашенко неоднократно оставался с ночёвкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще он чувствует себя [в РФ] как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Так же как и российские граждане", — сказал Песков журналистам.

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Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что в этом нет ничего необычного.

Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи накануне, 28 мая. Перед началом встречи Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг республики после инцидента с лайнером Ryanair. А Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике. Их переговоры продолжались более пяти часов. Сегодня встреча глав государств продолжилась, но уже в неформальной обстановке. Часть дня лидеры провели на яхте.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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