Песков рассказал, что в Сочи Лукашенко чувствует себя как дома

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко чувствует себя в России, в частности в Сочи, как дома.

"Лукашенко неоднократно оставался с ночёвкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще он чувствует себя [в РФ] как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Так же как и российские граждане", — сказал Песков журналистам.