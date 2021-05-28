Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии после инцидента с лайнером Ryanair
На встрече с Александром Лукашенко президент напомнил о принудительной посадке лайнера лидера Боливии в 2013 году, на которую Запад никак не отреагировал.
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Климентьев Михаил
Президент РФ Владимир Путин считает события, разворачивающиеся вокруг Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске, очередным витком всплеска эмоций. Об этом российский лидер заявил в ходе сегодняшних переговоров в Сочи с главой республики Александром Лукашенко.
"Спасибо, что приехали, как договаривались. А договаривались мы об этом ещё до очередного витка всплеска эмоций. Но нам и без этих событий есть о чём поговорить", — сказал Путин белорусскому коллеге.
При этом президент РФ напомнил, что после принудительной посадки лайнера президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году никакой реакции со стороны Запада не было.
"Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из него — и ничего, тишина", — добавил Путин.
Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели лайнер политика, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом самолёте вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге бывшего разведчика на борту не обнаружили, после чего лайнеру позволили продолжить полёт.
"Замочили на всю катушку": Лукашенко считает несправедливыми ограничения полётов Belavia после инцидента с Ryanair
Напомним, из-за экстренной посадки в Минске борта авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича разгорелся международный скандал. В странах ЕС сочли, что произошедшее было срежиссировано властями Белоруссии. Санкции не заставили себя ждать. Сперва авиационные: ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС.
Ранее Лукашенко заявил Путину, что ситуацию в Белоруссии пытаются "раскачать" до уровня августа прошлого года. При этом белорусский президент захватил на переговоры в Сочи доказательства, что за скандалом вокруг экстренной посадки борта Ryanair якобы скрывалась попытка дестабилизации в республике.
Мировая политика
Россия договорилась с Пакистаном о строительстве газопровода
сегодня в 16:19
"Это всё обман": Политолог призвал не доверять обещаниям Еврокомиссии о финансовой поддержке "демократической Белоруссии"
сегодня в 15:30
"Выглядит бодрой и здоровой": Адвокат посетил задержанную в Минске россиянку Сапегу
сегодня в 14:42
Комментариев: 0