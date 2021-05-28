Путин назвал "всплеском эмоций" события вокруг Белоруссии после инцидента с лайнером Ryanair

Президент РФ Владимир Путин считает события, разворачивающиеся вокруг Белоруссии после инцидента с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске, очередным витком всплеска эмоций. Об этом российский лидер заявил в ходе сегодняшних переговоров в Сочи с главой республики Александром Лукашенко.

"Спасибо, что приехали, как договаривались. А договаривались мы об этом ещё до очередного витка всплеска эмоций. Но нам и без этих событий есть о чём поговорить", — сказал Путин белорусскому коллеге.

При этом президент РФ напомнил, что после принудительной посадки лайнера президента Боливии Эво Моралеса в 2013 году никакой реакции со стороны Запада не было.

"Самолёт президента Боливии в своё время посадили. Президента вывели из него — и ничего, тишина", — добавил Путин.

Тогда власти Австрии, несмотря на президентский иммунитет, досмотрели лайнер политика, который возвращался из Москвы на родину. Поводом для обыска стали подозрения, что на этом самолёте вывозят экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, который передал в СМИ информацию о слежке американских спецслужб по всему миру. В итоге бывшего разведчика на борту не обнаружили, после чего лайнеру позволили продолжить полёт.