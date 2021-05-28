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Россия договорилась с Пакистаном о строительстве газопровода

Проект "Пакистанский поток" длиной более 1,1 тысячи километров позволит Исламабаду укрепить свою энергетическую безопасность.

28 мая, 16:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали протокол, позволяющий начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток" (ранее "Север — Юг"). Об этом сообщили в Минэнерго.

"Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода "Север — Юг" от 16 октября 2015 года", — отметили в ведомстве.

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Отмечается, что строительство газопровода протяжённостью более 1,1 тысячи километров и пропускной способностью за год до 12,4 млрд кубометров поможет Пакистану укрепить энергобезопасность. Также повысится количество используемого природного газа "как экологически чистого источника энергии".

"Проведена большая работа по подготовке этого протокола", — отметил Шульгинов по итогам подписания протокола.

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Напомним, российские инвесторы получат не менее 26% акций "Пакистанского потока". Среди участников будут Евразийский трубопроводный консорциум и Трубная металлургическая компания (ТМК). Однако контрольный пакет останется у Пакистана — 74%.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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