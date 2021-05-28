Россия договорилась с Пакистаном о строительстве газопровода

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и посол Пакистана в РФ Шафкат Али-Хан подписали протокол, позволяющий начать практическую реализацию проекта строительства газопровода "Пакистанский поток" (ранее "Север — Юг"). Об этом сообщили в Минэнерго.

"Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о сотрудничестве в реализации проекта строительства газопровода "Север — Юг" от 16 октября 2015 года", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что строительство газопровода протяжённостью более 1,1 тысячи километров и пропускной способностью за год до 12,4 млрд кубометров поможет Пакистану укрепить энергобезопасность. Также повысится количество используемого природного газа "как экологически чистого источника энергии".

"Проведена большая работа по подготовке этого протокола", — отметил Шульгинов по итогам подписания протокола.