Пока преждевременно говорить о сроках завершения реализации "Северного потока – 2", заявили в "Газпроме"
В настоящее время продолжается укладка труб, газопровод достроят и будут эксплуатировать в соответствии со всеми применимыми законами, подчеркнули в компании.
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Говорить о точных сроках завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" пока преждевременно. Об этом заявила представитель 512-го департамента "Газпрома", отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина.
"В отношении "Северного потока – 2" пока всё-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, и он будет осуществлён и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", — сказала она во время телеконференции с инвесторами.
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Березина добавила, что "Газпром" сэкономит миллиард долларов в год на транспортировке газа при полной загрузке "Северного потока – 2", а также ещё 500 миллионов долларов на поставках газа по "Турецкому потоку".
Ранее Лайф рассказывал, что в Польше назвали "Северный поток — 2" "газовой бомбой в фундаменте европейской интеграции". В администрации президента республики считают, что газ, который пойдёт в Европу по трубопроводу, "сделает Германию зависимой от российских поставок".
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