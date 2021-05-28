Пока преждевременно говорить о сроках завершения реализации "Северного потока – 2", заявили в "Газпроме"

Говорить о точных сроках завершения строительства трубопровода "Северный поток – 2" пока преждевременно. Об этом заявила представитель 512-го департамента "Газпрома", отвечающего за европейские газопроводы, Елена Березина.

"В отношении "Северного потока – 2" пока всё-таки преждевременно говорить о каких-то конкретных сроках. Трубоукладка продолжается, и он будет осуществлён и эксплуатироваться со всеми применимыми законами", — сказала она во время телеконференции с инвесторами.

Березина добавила, что "Газпром" сэкономит миллиард долларов в год на транспортировке газа при полной загрузке "Северного потока – 2", а также ещё 500 миллионов долларов на поставках газа по "Турецкому потоку".