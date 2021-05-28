Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу "Северный поток", в четыре раза меньше, чем у американского газа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, комментируя слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая назвала газ из РФ "самой грязной формой природного газа на Земле".

"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт*ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", — сказал журналистам Новак.

Вице-премьер объяснил это тем, что в основном в США большая часть природного газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.