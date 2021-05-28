"В четыре раза чище американского": Новак ответил на слова главы Минэнерго США о "самом грязном" российском газе
Вице-премьер также отметил, что в основном в Штатах большая часть природного газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.
Вице-премьер РФ Александр Новак. Фото © ТАСС / Евгений Биятов
Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу "Северный поток", в четыре раза меньше, чем у американского газа. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, комментируя слова министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая назвала газ из РФ "самой грязной формой природного газа на Земле".
"Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчёте на кВт*ч, чем газ, поставляемый в Европу из США", — сказал журналистам Новак.
Вице-премьер объяснил это тем, что в основном в США большая часть природного газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов.
"Слова абсолютно некомпетентного человека": Аналитик высмеял заявление главы Минэнерго США о "самом грязном" в мире российском газе
Ранее в США 14 сенаторов-республиканцев внесли проект закона, обязывающий к санкциям против "Северного потока – 2". По их мнению, отказ Вашингтона вводить новые рестрикции "грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене".
Также Лайф уже сообщал, что Госдепартамент США не будет вводить санкции против оператора газопровода "Северный поток – 2". Администрация Джо Байдена не хочет ставить под угрозу свои отношения с Германией, которая заинтересована в реализации проекта. При этом госсекретарь Энтони Блинкен напоминал главе МИД ФРГ, что США выступают против "Северного потока – 2".
Лента новостей
Воробьёв рассказал, какие проекты Подмосковье представит на ПМЭФ-2021
сегодня в 07:56
"Слова абсолютно некомпетентного человека": Аналитик высмеял заявление главы Минэнерго США о "самом грязном" в мире российском газе
сегодня в 07:48
СМИ: Украина закроет воздушное пространство для белорусских самолётов с 29 мая
сегодня в 07:41
Комментариев: 0