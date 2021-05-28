Воробьёв рассказал, какие проекты Подмосковье представит на ПМЭФ-2021
Губернатор отметил важность проведения форума. По его словам, мероприятие даёт возможность появления новых перспективных программ и интересных знакомств.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Подмосковье представит проекты в фармакологической отрасли и в сфере современного сельского хозяйства. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Будет сделан [акцент] на фарме, современном сельском хозяйстве. Мы тут решили — мы уже себя проявили по овощам в закрытом грунте и сыру очень хорошо — мы лидеры в стране. Вот ягоду, которую часто кушаем, — это голубика и клубника — до сих пор ещё везём за тридевять земель", — сказал глава Подмосковья в интервью телеканалу "360".
Вместе с тем Воробьёв отметил важность проведения ПМЭФ. По его словам, мероприятие даёт возможность появления новых перспективных проектов и интересных знакомств. Губернатор также подчеркнул, что форум является знаковым событием ещё и потому, что там выступит президент России Владимир Путин с экономической программой.
Напомним, ПМЭФ в этом году пройдёт очно с использованием цифровых технологий. Организаторы примут максимальные меры по предупреждению распространения коронавируса. Мероприятие состоится с 2 по 5 июня.
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