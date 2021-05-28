Заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о якобы "самом грязном" в мире природном газе из России раскрывает главу ведомства как абсолютно некомпетентного в этом вопросе человека. Об этом заявил член Комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с Лайфом.

"Это слова абсолютно некомпетентного человека, мотивируемого политикой. Человека, незнакомого с составом газа, который поставляется потребителям, незнакомого с процессом переработки природного газа и с фактическим состоянием газоперерабатывающей транспортной промышленности, а также с тем качеством газа, который обеспечивает российская сторона", — отметил эксперт.

Танкаев подчеркнул, что слова Грэнхолм не имеют никакого отношения к реальности и являются абсурдом. Он предположил, что таким заявлением США решили запустить фейк и "обеспечить какие-то результаты, которым неоткуда взяться".