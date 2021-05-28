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"Слова абсолютно некомпетентного человека": Аналитик высмеял заявление главы Минэнерго США о "самом грязном" в мире российском газе

Министр, по всей видимости, незнакома с составом топлива, которое поставляется потребителям, а также с процессом его переработки, отметил Танкаев. Возможно, таким образом США решили запустить фейк и "обеспечить какие-то результаты".

28 мая, 07:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Заявление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм о якобы "самом грязном" в мире природном газе из России раскрывает главу ведомства как абсолютно некомпетентного в этом вопросе человека. Об этом заявил член Комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев в беседе с Лайфом.

"Это слова абсолютно некомпетентного человека, мотивируемого политикой. Человека, незнакомого с составом газа, который поставляется потребителям, незнакомого с процессом переработки природного газа и с фактическим состоянием газоперерабатывающей транспортной промышленности, а также с тем качеством газа, который обеспечивает российская сторона", — отметил эксперт.

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Танкаев подчеркнул, что слова Грэнхолм не имеют никакого отношения к реальности и являются абсурдом. Он предположил, что таким заявлением США решили запустить фейк и "обеспечить какие-то результаты, которым неоткуда взяться".

Ранее Лайф рассказывал, что глава Минэнерго США выступила против строительства "Северного потока – 2", приведя в качестве одного из аргументов факт о якобы "самом грязном" в мире газе из России.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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