В Москве изменили условия получения дополнительной выплаты при рождении ребёнка

Мэр Москвы Сергей Собянин увеличил до 35 лет включительно возраст молодых семей, которые могут рассчитывать на дополнительную выплату при рождении ребёнка. Об этом сообщается на сайте mos.ru. Ранее право на получение денежных средств было лишь у семей, в которых обоим супругам было не более 30 лет.

Выплату смогут получить те москвичи, которые стали родителями после 1 января 2021 года. Подать заявление на получение пособия с 3 июня смогут москвичи не старше 36 лет, но при этом один из них или оба достигли 30-летнего возраста. Кроме того, право на получение выплаты есть у единственного родителя в возрасте от 30 до 36 лет. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума.

Размер выплаты при рождении первого ребёнка составит 90 145 рублей (то есть пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). Величина пособий выросла в 2,4 раза по сравнению с 2010 годом.