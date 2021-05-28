Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии
Каждый пограничник на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты государственной границы, подчеркнул он. Военнослужащих этих войск лидер республики назвал настоящими патриотами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Сергей Шелег
Во время торжественной речи по случаю Дня пограничника президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности республики.
"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", — сказал белорусский лидер.
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Также Лукашенко назвал настоящими патриотами белорусских пограничников и выразил надежду, что достойные наследники героических предков и впредь будут надёжно оберегать границы родины. Своё поздравление белорусский лидер направил в адрес командования, личного состава и ветеранам органов погранслужбы.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства. При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.
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Напомним, сегодня, 28 мая, намечены переговоры президентов России и Белоруссии, встреча состоится в Сочи. Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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