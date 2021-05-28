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Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии

Каждый пограничник на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты государственной границы, подчеркнул он. Военнослужащих этих войск лидер республики назвал настоящими патриотами.

28 мая, 06:49
<p>Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Сергей Шелег</p>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Сергей Шелег

Во время торжественной речи по случаю Дня пограничника президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности республики.

"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", — сказал белорусский лидер.

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Также Лукашенко назвал настоящими патриотами белорусских пограничников и выразил надежду, что достойные наследники героических предков и впредь будут надёжно оберегать границы родины. Своё поздравление белорусский лидер направил в адрес командования, личного состава и ветеранам органов погранслужбы.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства. При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.

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Напомним, сегодня, 28 мая, намечены переговоры президентов России и Белоруссии, встреча состоится в Сочи. Ранее Лайф писал, что Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair. Также не исключено, что президенты затронут вопрос задержанной в Минске россиянки Софии Сапеги. При этом российская сторона де-юре может поднять вопрос о переводе девушки из Белоруссии в РФ, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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