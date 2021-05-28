Лукашенко заявил о наличии прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии

Во время торжественной речи по случаю Дня пограничника президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сейчас существует прямая угроза суверенитету и территориальной целостности республики.

"Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Белоруссии каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан", — сказал белорусский лидер.

Также Лукашенко назвал настоящими патриотами белорусских пограничников и выразил надежду, что достойные наследники героических предков и впредь будут надёжно оберегать границы родины. Своё поздравление белорусский лидер направил в адрес командования, личного состава и ветеранам органов погранслужбы.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия двигаются к мощной системе единства. При этом глава республики подчеркнул, что никакой речи об объединении стран не идёт. Москве не нужна "головная боль", добавил он.