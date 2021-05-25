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Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair

Однако насчёт возможной помощи со стороны России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заметив, что сначала нужно дождаться выступления республики.

25 мая, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии на планируемой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может детально рассказать про инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске из-за угрозы минирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", — сказал представитель Кремля.

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Лукашенко выступит с заявлением по инциденту с посадкой самолёта Ryanair в Минске

Песков уточнил, что встреча всё ещё планируется на конец мая, однако о точных дате и месте проведения будет проинформировано отдельно.

А вот что касается возможной помощи со стороны России для Белоруссии, в отношении которой страны Евросоюза ввели санкции, пресс-секретарь главы государства не дал чёткого ответа. Для начала нужно понять, что именно республика будет озвучивать во время двусторонних контактов, заметил Песков.

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешным рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

"За это будут платить пассажиры": Кремль счёл поспешным рекомендацию ЕС облетать Белоруссию

Напомним, что по рекомендациям ЕС авиакомпании стали массово перестраивать маршруты рейсов и отказываться от полётов над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.

Всё это произошло из-за инцидента с пассажирским самолётом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившимся в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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