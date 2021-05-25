Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair

Президент Белоруссии на планируемой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может детально рассказать про инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске из-за угрозы минирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что встреча всё ещё планируется на конец мая, однако о точных дате и месте проведения будет проинформировано отдельно.

А вот что касается возможной помощи со стороны России для Белоруссии, в отношении которой страны Евросоюза ввели санкции, пресс-секретарь главы государства не дал чёткого ответа. Для начала нужно понять, что именно республика будет озвучивать во время двусторонних контактов, заметил Песков.