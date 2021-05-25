Лукашенко на встрече с Путиным может детально рассказать о ситуации с "боингом" Ryanair
Однако насчёт возможной помощи со стороны России Дмитрий Песков ответил уклончиво, заметив, что сначала нужно дождаться выступления республики.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ
Президент Белоруссии на планируемой встрече с российским коллегой Владимиром Путиным может детально рассказать про инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair, экстренно севшим в Минске из-за угрозы минирования. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверняка, если она состоится, конечно же, президент Лукашенко получит возможность детально информировать главу российского государства об обстоятельствах и причинах произошедшего", — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что встреча всё ещё планируется на конец мая, однако о точных дате и месте проведения будет проинформировано отдельно.
А вот что касается возможной помощи со стороны России для Белоруссии, в отношении которой страны Евросоюза ввели санкции, пресс-секретарь главы государства не дал чёткого ответа. Для начала нужно понять, что именно республика будет озвучивать во время двусторонних контактов, заметил Песков.
Напомним, что по рекомендациям ЕС авиакомпании стали массово перестраивать маршруты рейсов и отказываться от полётов над Белоруссией. Такое решение уже объявили французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia и другие. А Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией.
Всё это произошло из-за инцидента с пассажирским самолётом авиакомпании Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс и экстренно приземлившимся в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан.
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