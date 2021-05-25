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Испанская авиакомпания вслед за коллегами приостановила полёты над Белоруссией

Самолёты перевозчика летали над республикой не ежедневно, однако теперь таких рейсов не будет вовсе.

25 мая, 09:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Испанская авиакомпания Iberia объявила о приостановке полётов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Мы приостановили полёты в ожидании, когда нас официально уведомят о решении Евросоюза", — приводит текст сообщения ТАСС.

Однако в Iberia уточнили, что их самолёты не летают над Белоруссией ежедневно, подобное происходило только во время чартерных рейсов в Китай.

Ещё четыре крупные авиакомпании объявили о прекращении полётов над Белоруссией

Ещё четыре крупные авиакомпании объявили о прекращении полётов над Белоруссией

Ранее аналогичное решение приняла крупнейшая французская авиакомпания Air France. Санкции против Белоруссии стали вводиться после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.

Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

Лидеры стран Евросоюза решили запретить белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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