Испанская авиакомпания вслед за коллегами приостановила полёты над Белоруссией

Испанская авиакомпания Iberia объявила о приостановке полётов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

"Мы приостановили полёты в ожидании, когда нас официально уведомят о решении Евросоюза", — приводит текст сообщения ТАСС.

Однако в Iberia уточнили, что их самолёты не летают над Белоруссией ежедневно, подобное происходило только во время чартерных рейсов в Китай.