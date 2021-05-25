Испанская авиакомпания вслед за коллегами приостановила полёты над Белоруссией
Самолёты перевозчика летали над республикой не ежедневно, однако теперь таких рейсов не будет вовсе.
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Испанская авиакомпания Iberia объявила о приостановке полётов над воздушным пространством Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
"Мы приостановили полёты в ожидании, когда нас официально уведомят о решении Евросоюза", — приводит текст сообщения ТАСС.
Однако в Iberia уточнили, что их самолёты не летают над Белоруссией ежедневно, подобное происходило только во время чартерных рейсов в Китай.
Ранее аналогичное решение приняла крупнейшая французская авиакомпания Air France. Санкции против Белоруссии стали вводиться после того, как пассажирский самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента несколько стран обрушились на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
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