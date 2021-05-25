В Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море

В Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в Чёрном море введён режим повышенной готовности. Видео © Instagram / admtuapse

В Туапсе введён режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Туапсинского района.

"В морской акватории Туапсе ведётся сбор и обработка масляных пятен — нефтесодержащей жидкости. Нефтепродукты, согласно мониторингу, вытекли из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Введён режим "Повышенная готовность", — сказано в сообщении.

Первое пятно обработали сорбентом и ликвидировали, а при дальнейшем обследовании акватории Чёрного моря обнаружили новое вытекание из залегания коллектора в 790 метрах от берега. На месте происшествия работает оперативная группа МЧС РФ по Краснодарскому краю. Привлечены 75 человек, 22 единицы техники и спецсуда. По мнению специалистов, использование боновых ограждений из-за погодных условий нецелесообразно. Также проводится обсервация береговой линии на пляже микрорайона Приморье.

Следственный комитет уже начал проверку по факту разлива. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды и грунта для проведения анализов на превышение ПДК. По предварительной версии, выброс нефтесодержащих веществ мог произойти с глубоководного выпуска.