Политолог предрёк Белоруссии "железный занавес" после ситуации с самолётом Ryanair
В дальнейшем ситуация будет лишь усугубляться, а давление на Минск усиливаться, считает собеседник Лайфа.
Фото © ТАСС / dpa / Christoph Soeder
Решения о санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии принимаются под влиянием администрации американского президента Джо Байдена. Такие действия в конечном итоге приведут к полному "железному занавесу" в республике, считает директор Института стратегического планирования, политолог Александр Гусев.
"Конечно, страны ЕС, которые фактически запретили белорусским гражданам прилетать в Европу, в значительной степени зависимы от американцев и действующего президента Байдена. И неслучайно Украина поддержала решение ЕС, хотя у Украины и Белоруссии были достаточно хорошие отношения", — сказал политолог в беседе с Лайфом.
По его мнению, дальше ситуация будет только усложняться, а давление на Белоруссию усиливаться. Особенно вопиющим случаем стал инцидент с флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, считает Гусев.
"Белоруссия рискует оказаться в изоляции, будет полный "железный занавес". И, возможно, белорусы смогут летать [в Евросоюз] только через Россию. Действия ЕС очень резкие. И, конечно, надо представлять, что дальше последуют ещё более жёсткие действия", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, 23 мая пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан.
Ситуация с посадкой самолёта в Минске вызвала огромный резонанс в мировом сообществе. Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полёты в ЕС, а ряд крупнейших авиаперевозчиков приняли решение отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Украина же решила полностью прекратить авиасообщение с республикой. Вместе с тем в Польше и Литве возбудили уголовные дела по факту случившегося.
Комментариев: 0