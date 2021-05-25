Политолог предрёк Белоруссии "железный занавес" после ситуации с самолётом Ryanair

Решения о санкциях Евросоюза в отношении Белоруссии принимаются под влиянием администрации американского президента Джо Байдена. Такие действия в конечном итоге приведут к полному "железному занавесу" в республике, считает директор Института стратегического планирования, политолог Александр Гусев.

"Конечно, страны ЕС, которые фактически запретили белорусским гражданам прилетать в Европу, в значительной степени зависимы от американцев и действующего президента Байдена. И неслучайно Украина поддержала решение ЕС, хотя у Украины и Белоруссии были достаточно хорошие отношения", — сказал политолог в беседе с Лайфом.

По его мнению, дальше ситуация будет только усложняться, а давление на Белоруссию усиливаться. Особенно вопиющим случаем стал инцидент с флагом на чемпионате мира по хоккею в Риге, считает Гусев.

"Белоруссия рискует оказаться в изоляции, будет полный "железный занавес". И, возможно, белорусы смогут летать [в Евросоюз] только через Россию. Действия ЕС очень резкие. И, конечно, надо представлять, что дальше последуют ещё более жёсткие действия", — добавил собеседник Лайфа.