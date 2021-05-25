Китай призвал Белоруссию и ЕС к сдержанности на фоне задержания Протасевича

Власти КНР призвали ЕС и Белоруссию к сдержанности, так как считают конфликт, возникший из-за экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, нежелательным. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

"Мы обратили внимание на поступившую информацию и считаем, что факты, касающиеся данного инцидента, не до конца понятны. Обе стороны должны проявить сдержанность и дождаться момента, когда станут очевидными факты и прояснится подлинная ситуация", — сообщил он на регулярном брифинге во вторник.