Китай призвал Белоруссию и ЕС к сдержанности на фоне задержания Протасевича
Официальный представитель МИД КНР считает, что очень важно быстро погасить этот конфликт.
Фото © Shutterstock
Власти КНР призвали ЕС и Белоруссию к сдержанности, так как считают конфликт, возникший из-за экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске, нежелательным. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
"Мы обратили внимание на поступившую информацию и считаем, что факты, касающиеся данного инцидента, не до конца понятны. Обе стороны должны проявить сдержанность и дождаться момента, когда станут очевидными факты и прояснится подлинная ситуация", — сообщил он на регулярном брифинге во вторник.
Как сообщал Лайф, Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании днём 23 мая. На его борту находился основатель телеграм-канала NEXTA и главред также признанного экстремистским телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич, который был задержан. После инцидента ряд стран обрушился на президента Белоруссии Александра Лукашенко с критикой о недопустимости таких действий.
Комментариев: 0