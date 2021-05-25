Двух офицеров МВД приговорили к 17 и 14 годам колонии за рассылку писем с ртутью

Двух офицеров МВД РФ Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова приговорили к 14 и 17 годам колонии за рассылку писем с ртутью в иностранные посольства, а также руководителям Евросоюза и НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.

"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова — к 14 годам строго режима", — уточнили в суде.

По данным следствия, экс-сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю с 2017 по 2019 год разослали из Адыгеи и Москвы более 200 отравленных писем. В них находилось ядовитое вещество на основе ртути. При этом письма рассылались на поддельных бланках депутата Госдумы.