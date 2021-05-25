Двух офицеров МВД приговорили к 17 и 14 годам колонии за рассылку писем с ртутью
Обвинение просило для Котоманова и Красильникова 18 и 16 лет колонии соответственно.
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Двух офицеров МВД РФ Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова приговорили к 14 и 17 годам колонии за рассылку писем с ртутью в иностранные посольства, а также руководителям Евросоюза и НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Второго западного окружного военного суда.
"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова — к 14 годам строго режима", — уточнили в суде.
По данным следствия, экс-сотрудники ГУ МВД по Краснодарскому краю с 2017 по 2019 год разослали из Адыгеи и Москвы более 200 отравленных писем. В них находилось ядовитое вещество на основе ртути. При этом письма рассылались на поддельных бланках депутата Госдумы.
Ранее суд в Москве отменил условный приговор экс-полицейскому, выстрелившему в ногу школьнице после домогательств.
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