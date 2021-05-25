"Он не член партии": В КПРФ открестились от омского депутата, который признался в интимной близости со школьницей
По молодости у него была судимость, однако она уже погашена, рассказала собеседница Лайфа.
Алексей Анищенко. Фото © Соцсети
Депутат из Омской области Алексей Анищенко, рассказавший о сексе с несовершеннолетней после признания супруги в съёмках порно, не является членом КПРФ. Об этом Лайфу рассказала исполняющая обязанности пресс-службы омского отделения партии Евгения Лифантьева.
"Это одна из очень глухих деревень, там десять депутатов местного поселения, и один из них — выдвиженец от КПРФ, но он не член партии", — объяснила она.
При этом судимость у Анищенко была погашена, добавила Лифантьева, уточнив, что среди депутатов сельского уровня очень много тех, кто был судим в молодости, однако они встают на путь исправления. При этом и.о. пресс-службы призналась, что у Анищенко сильный конфликт с главой поселения, потому что "глава поселения — вообще отдельная тема".
Сам депутат работает в городе и женился на девушке из села Покровка, которая имеет двоих детей от другого мужа, а сейчас носит ребёнка от Анищенко, заметила собеседница Лайфа, также отметив, что парень приезжает в село раз в неделю.
Омский депутат признался в интимной близости со школьницей вслед за рассказавшей о съёмках порно женой
Ранее Лайф рассказывал, что в отношении супруги депутата возбуждено уголовное дело, она подозревается в съёмках порнографических роликов с участием несовершеннолетних девушек и распространении их в Сети. При этом девушка подтвердила факт съёмок, однако заверила, что в Интернете ролик оказался в результате взлома телефона. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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